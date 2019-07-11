Амурскую авиабазу обязали увеличить штат работников парашютно-десантной пожарной службы

Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности Амурской авиабазы. По ее результатам выявлены нарушения при организации тушения лесных пожаров. Через суд госучреждение обязали увеличить численность работников парашютно-десантной пожарной службы.

Как сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, штат работников учреждения составляет 115 человек, что не соответствует установленному законодательством нормативу. Их должно быть в два раза больше.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление об обязании авиабазы изменить штатное расписание на 2019 год, а именно – увеличить штат парашютистов-пожарных и десантников-пожарных служб до 375 работников. А Федеральное агентство лесного хозяйства РФ обязали обеспечить финансирование министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области для Амурской авиабазы.

Благовещенским городским судом Амурской области требования прокурора удовлетворены. Решение суда еще не вступило в законную силу.