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11июля
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сегодня, 19:03 0

Амурскую авиабазу обязали увеличить штат работников парашютно-десантной пожарной службы

Амурскую авиабазу обязали увеличить штат работников парашютно-десантной пожарной службы
Фото: www.nso.ru

Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности Амурской авиабазы. По ее результатам выявлены нарушения при организации тушения лесных пожаров. Через суд госучреждение обязали увеличить численность работников парашютно-десантной пожарной службы.

Как сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, штат работников учреждения составляет 115 человек, что не соответствует установленному законодательством нормативу. Их должно быть в два раза больше.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление об обязании авиабазы изменить штатное расписание на 2019 год, а именно – увеличить штат парашютистов-пожарных и десантников-пожарных служб до 375 работников. А Федеральное агентство лесного хозяйства РФ обязали обеспечить финансирование министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области для Амурской авиабазы.

Благовещенским городским судом Амурской области требования прокурора удовлетворены. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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#пожары #происшествия

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