Легендарная душевая в роддоме Благовещенска дождалась капремонта (видео)

На этой неделе в Благовещенском городском роддоме закончили капитальный ремонт душевой. Рабочие за месяц полностью обновили помещение. Последний раз капитальный ремонт в душевой делали в 2015 году, но он был не такой масштабный, как этот.

В этот раз в душевой комнате, которая располагается в подвале роддома, рабочие не только заменили кафель на стенах и полу, обновили сантехнику, но и наладили вытяжку, сделали яркое освещение, установили новую дверь. Для удобства женщин в душевой разместили вешалку и лавочку для вещей.

«Личная гигиена имеет большое значение, тем более для беременных и послеродовых пациенток. Наконец-то наш душ отремонтирован. Здесь продуманы все мелочи – есть полочки под туалетные принадлежности, душ есть фиксированный и гибкий. Полностью обновлены такие мелочи, как решетки под ноги, вешалки, подставки, лавочки, чтобы можно было поставить пакеты. Этого всего не было. Стоял один унылый стул. Но самое главное, здесь теперь налажена хорошая вытяжка. Проблемой прошлого душа была постоянная влажность, соответственно, плесень и запах. Теперь единственная просьба к пациенткам, чтобы берегли то, что для них сделано», – рассказывает заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Кривощекова.

На ремонт ушло 612 тысяч рублей, которые за счет оказания платных услуг из собственного бюджета выделила городская клиническая больница. Воспользоваться обновленной душевой пациентки могут уже сейчас. А пока им дали на глаз оценить преобразования.

«Здесь было очень страшно. В помещении была сильная сырость, скользкие полы, по ним было страшно ходить. А сейчас, конечно, красота. Но главное, светло», – поделились впечатлениями пациентки городского роддома.

Помимо душевой, в Благовещенском городском роддоме постепенно обновляют и другие помещения. В прошлом году там капитально отремонтировали все четыре палаты реанимационного отделения, рассчитанные на 6 человек. В помещениях полностью обновили плитку на стенах и полу, сделали потолок, частично закупили новое оборудование. Эти палаты предназначены для беременных женщин, у которых есть осложнения и которым требуется наблюдение в реанимационном отделении, а также для пациенток после кесарева сечения или осложненных родов. 700 тысяч рублей на этот ремонт выделил областной бюджет.

Кроме того, осенью прошлого года в городском роддоме отремонтировали приемный покой. В здании женской консультации № 2 заменили кровлю, установили пандус. В этом году в городском роддоме сделали косметический ремонт в девяти палатах отделения патологии. В ближайших планах –обновить послеродовое отделение.

«Планов много, в городском роддоме необходимо и окна менять, и женскую консультацию ремонтировать. Но из-за того, что готовится проект на строительство нового роддома в Благовещенске на 150 мест, мы стали перед дилеммой – вкладывать деньги в этот роддом или все-таки дождаться нового. Но острые проблемы необходимо решать несмотря ни на что. Поэтому будем смотреть, где у нас совсем тонко, там и будем ремонтировать. А это и окна, и женская консультация, и предписания Роспотребнадзора. Мы все это выполняем, но скромненько и бюджетно», – прокомментировал исполняющий обязанности главного врача Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Съемочная группа «Альфа ТВ» побывала на месте.