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11июля
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сегодня, 17:52 0

Лодка перевернулась: глава Амурской ГИМС рассказал, как погибли двое братьев

Лодка перевернулась: глава Амурской ГИМС рассказал, как погибли двое братьев
Фото: Амур.инфо

О причинах трагической гибели двух братьев 8 и 13 лет в Белогорском районе рассказал в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» Иван Воробьёв, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области. Мальчики катались на лодке, и она перевернулась.

«Это в первую очередь – халатность родителей. Этот водоем находится в трех-четырех километрах от населенного пункта. Там стоит полевой стан. В дневное время там находился один дежурный, ответственный за охрану. И вот возле этого стана два пацана – братья, пришли из деревни туда, там была лодочка. Первый случай – охранник их выгнал оттуда и пошел заниматься своими делами. А они вернулись, сели в лодку, поплыли. Там 50 метров от берега до берега. Под вторым берегом, видимо, играли или баловались. В итоге лодка перевернулась, ну и, скорее всего, они не умели оба плавать», – сказал Иван Воробьёв.

Как сообщало Амур.инфо, 2 июля в водоеме у села Комиссаровка Белогорского района нашли тела двух братьев 8 и 13 лет. К озеру мальчики приехали на велосипедах. Их нашли на берегу. Погибшие жили в одном из сел Великокнязевского сельсовета. Семья на учете не состояла, считается благополучной.

В этом году, по информации областной инспекции, утонули 13 человек. 6 из них – дети.

«Очень серьезно вопрос стоит в этом году по детской гибели на воде. В прошлом году не было столько трагических случаев с детьми. Гибель детей, естественно, всегда очень скорбна. В этом году 5 происшествий за купальный сезон произошло с детьми, 6 детей погибли. В прошлом году за этот же период погибли трое детей», – сообщил главный государственный инспектор.

Иван Воробьёв отметил, что трагические случаи происходят, как правило, в не приспособленных для купания и массового отдыха местах. 11 июля спасатели искали утонувшего в Благовещенске в реке Зее 18-летнего юношу.

«Там в советское время была база лесников – сплавная контора в народе называется. Вчера там в 15 часов, предположительно, утонул 18-летний подросток. Это Астрахановский затон. Глубина там основная – 1,9 метра. Как говорят, этот парень был – 1,8 метра. Но это соотношение ни о чем не говорит. Это усугубляет происшествие. Когда стояли там лесники, была сплавная контора. Естественно, дно очень сильно засорено древесиной, проволокой, всевозможными канатами, тросами. Категорически там запрещено погружаться в воду», – подчеркнул Иван Васильевич.

В ГИМС призывают амурчан не оставлять детей без присмотра.

«Хочу в очередной раз сказать взрослым: не оставляйте без контроля, не разрешайте выходить к воде детям без надзора взрослых. Все случаи произошли, когда не было рядом взрослых, некому было оказать помощь, никто не мог среагировать. И, естественно, информация доходила с большим опозданием в центр управления кризисных ситуаций», – сказал глава ведомства.

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#Кусок эфира #МЧС #происшествия

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