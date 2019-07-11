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Женщина увидела слезы у «умершего» сына и спасла его от кремации

Женщина увидела слезы у «умершего» сына и спасла его от кремации
Фото: sungmin cho с сайта Pixabay

В Индии юноша «ожил» после того, как врачи признали его мертвым. Спасла сына от кремации мать, заметившая, что ее сын плачет.

Восемнадцатилетнего Гэндэма Кирана госпитализировали 26 июня с жалобами на высокую температуру и рвоту. При обследовании врачи выявили у больного тяжелую форму гепатита. Спустя два дня юноше стало хуже, и его перевели в частную клинику. В клинике не смогли оказать помощь, и парень впал в кому. 3 июля медики сообщили, что мозг пациента умер и жить больше молодой человек не будет.

Родители забрали Кирана, подключенного к аппарату жизнеобеспечения, домой, чтобы «он сделал последний вдох на родине». Тело юноши стали готовить к кремации, и тогда мать заметила, что на глазах сына появились слезы. Женщина вызвала врача, который диагностировал, что сердце Кирана бьется и он будет жить.

Молодого человека вновь доставили в больницу. Спустя три дня он очнулся и заговорил. 7 июля его отправили на домашнее лечение, сообщает «Лента.ру».

В начале июля сообщалось об индийце, который внезапно начал шевелиться во время собственных похорон. Церемонию прервали, и его немедленно доставили в больницу. По словам врачей, он находится в критическом состоянии, но его мозг «однозначно жив».

В мае 2019 года в Китае у малыша из Цзунчана остановилось сердце. Врачи 40 минут спасали мальчика, но это не давало результатов. Однако через 110 минут произошло чудо.

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#жизнь

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