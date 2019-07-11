Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

Исследователи обнаружили на Марсе объект, похожий на птицу

Исследователи обнаружили на Марсе объект, похожий на птицу
Фото: Стоп-кадр из видео

Учёные NASA опубликовали свежие фото с поверхности Марса и вызвали в Сети бурные обсуждения. Энтузиаст Тайлер Глокнер обнаружил странный объект на новых фотографиях.

Мужчина тщательно изучил снимки и на одном из них заметил странное пятно в небе, похожее на птицу. На видео этот момент можно увидеть с 7 минуты.

«Оно похоже на птеродактиля, птицу или что-то в этом роде. Можно заметить крылья, которыми оно машет в воздухе. Его хорошо заметно», – поделился своими мыслями пользователь.

Кто-то положительно воспринял эту новость, заявив, что в скором времени земляне смогут жить на Марсе. Другие отнеслись к этому скептически: «Думаю, NASA экономят и снимают это в пустыне, а существо с крыльями – простой сокол»; «Такие фото заставляют меня задуматься, действительно ли NASA посылает роверы на Марс или это просто пустыня на Земле».

Просмотров всего: 518

#космос #наука

распечатать


Экономика 2

Роскосмос предложил проводить свои закупки в закрытом режиме
В России и мире 1

Худеть по-новому способу предложили ученые
Общество 3

Спутник, разработанный в АмГУ, вышел на связь с Землей
Общество 12

На космодром Восточный переведут коммерческие и государственные пуски
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь