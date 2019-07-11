Исследователи обнаружили на Марсе объект, похожий на птицу

Фото: Стоп-кадр из видео

Учёные NASA опубликовали свежие фото с поверхности Марса и вызвали в Сети бурные обсуждения. Энтузиаст Тайлер Глокнер обнаружил странный объект на новых фотографиях.

Мужчина тщательно изучил снимки и на одном из них заметил странное пятно в небе, похожее на птицу. На видео этот момент можно увидеть с 7 минуты.

«Оно похоже на птеродактиля, птицу или что-то в этом роде. Можно заметить крылья, которыми оно машет в воздухе. Его хорошо заметно», – поделился своими мыслями пользователь.

Кто-то положительно воспринял эту новость, заявив, что в скором времени земляне смогут жить на Марсе. Другие отнеслись к этому скептически: «Думаю, NASA экономят и снимают это в пустыне, а существо с крыльями – простой сокол»; «Такие фото заставляют меня задуматься, действительно ли NASA посылает роверы на Марс или это просто пустыня на Земле».