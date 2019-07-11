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11июля
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сегодня, 17:20 0

В Амурской области по-новому оборудуют более 200 пешеходных переходов

В Амурской области по-новому оборудуют более 200 пешеходных переходов
Фото: pixabay.com

Пешеходные переходы вблизи 85 амурских школ, детских садов и других учебных заведений обустроят в соответствии с требованиями национальных стандартов. Всего в области переоборудуют 282 перехода.

85 переходов возле учебных заведений выбрали по итогам проведенных обследований пешеходных переходов, а также по решению региональной комиссии по безопасности дорожного движения, 63 из них приведут в порядок уже в 2019 году. Будет выполнена установка дорожных знаков на щитах желто-зеленого цвета, оборудованы искусственные неровности, пешеходные ограждения, установлены светофорные объекты.

Всего же на дорогах Приамурья предстоит обустроить в соответствии с требованиями национальных стандартов 282 пешеходных перехода.

Выполнение мероприятий по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области» и обеспечению новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений находится на контроле губернатора Амурской области.

«Наша цель сделать движение транспорта и пешеходов на дорогах области безопасным. Работа ведется комплексно. По результатам обследования пешеходных переходов, организованного региональным минтрансом совместно с ГИБДД, и мониторингу обращения граждан – муниципалитетам будет оказана дополнительная финансовая помощь в виде субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения», – отметил глава Приамурья Василий Орлов.

Выделение дополнительных средств в виде субсидии муниципальным образованиям на оборудование пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений начнется с 2019 года. В этом году финансирование составит 10 миллионов рублей. Общий объем целевых средств до 2025 года запланирован в размере 71,3 миллиона рублей.

Вся работа ведется в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации субъектам о принятии мер, направленных на реализацию новых стандартов по обустройству пешеходных переходов. В первую очередь должны быть оснащены переходы около школ и других учебных заведений, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#губернатор #транспорт

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