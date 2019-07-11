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11июля
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сегодня, 17:04 0

Благовещенец обокрал свою дочь, но возместил ущерб

Житель Благовещенска украл драгоценности у собственной дочери. Во время совершения преступления отец был пьян и испытывал материальные трудности. Дело дошло до суда.

Кража произошла в марте текущего года. Находясь у себя дома, мужчина достал из шкафа шкатулку с дочкиными украшениями, положил ее в свой рюкзак и вышел из квартиры. Дочь лишилась золотых и серебряных сережек, кулона из золота, обручального кольца, позолоченных часиков и подвески из камня. Общая сумма украшений составила 38 тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, благовещенец обвиняется в совершении преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, ранее он не был судим. Кроме того, он полностью возместил ущерб, причиненный преступлением. В связи с чем следователь полиции ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому штрафа. В судебном заседании помощник прокурора не возражал против прекращения уголовного дела.

Выслушав участников заседания и исследовав материалы уголовного дела, суд удовлетворил ходатайство следствия и прекратил уголовное дело. Мужчина получил судебный штраф в размере 10 000 рублей. Если он не выплатит этот штраф, то будет привлечен к уголовной ответственности.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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