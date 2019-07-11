Мошенники просят благовещенцев вносить деньги на альтернативные счета

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10 июля в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило два заявления от жителей областного центра по поводу хищения у них обманом денег. Схема, по которой действовали злоумышленники, в обоих случая идентичная.

Предварительно установлено, что горожанам звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками службы безопасности одного из банков, поясняли, что якобы с банковских карт мошенники пытаются списать денежные средства. Для того чтобы этого избежать, благовещенцы должны снять со своих карт все деньги и положить их на альтернативный счет. Ничего не подозревающие мужчины приезжали в отделения банков, снимали деньги и вносили их на счета, продиктованные злоумышленниками. В одном случае амурчанин перевел на неизвестный электронный кошелек 40 тысяч рублей, в другом – 67 тысяч рублей. После этого звонившие на связь не выходили.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» по обоим фактам возбуждены уголовные дела. Полиция проводит мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Ведомство просит амурчан не производить никаких манипуляций со своими банковским картами, а также посредством платежного терминала (банкомата) под диктовку незнакомых лиц.

Амур.инфо сообщало о том, что 57-летний житель Благовещенска лишился более 180 тысяч рублей – в этом случае мошенники также использовали схему с альтернативным счетом.