Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:41 1

Мошенники просят благовещенцев вносить деньги на альтернативные счета

Мошенники просят благовещенцев вносить деньги на альтернативные счета
Фото: Амур.инфо

10 июля в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило два заявления от жителей областного центра по поводу хищения у них обманом денег. Схема, по которой действовали злоумышленники, в обоих случая идентичная.

Предварительно установлено, что горожанам звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками службы безопасности одного из банков, поясняли, что якобы с банковских карт мошенники пытаются списать денежные средства. Для того чтобы этого избежать, благовещенцы должны снять со своих карт все деньги и положить их на альтернативный счет. Ничего не подозревающие мужчины приезжали в отделения банков, снимали деньги и вносили их на счета, продиктованные злоумышленниками. В одном случае амурчанин перевел на неизвестный электронный кошелек 40 тысяч рублей, в другом – 67 тысяч рублей. После этого звонившие на связь не выходили.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» по обоим фактам возбуждены уголовные дела. Полиция проводит мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Ведомство просит амурчан не производить никаких манипуляций со своими банковским картами, а также посредством платежного терминала (банкомата) под диктовку незнакомых лиц.

Амур.инфо сообщало о том, что 57-летний житель Благовещенска лишился более 180 тысяч рублей – в этом случае мошенники также использовали схему с альтернативным счетом.

Просмотров всего: 88

#криминал #происшествия #финансы

распечатать


Происшествия

Благовещенец обокрал свою дочь, но возместил ущерб

сегодня, 17:04
Происшествия 2

В Благовещенске утонул 16-летний юноша
Власть 57

Из-за заработка в 3 копейки амурский депутат Сергей Труш может лишиться мандата
Происшествия 7

Под Хабаровском задержана 80-летняя бабушка, подозреваемая в серийных убийствах
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • grod

    grod
    9 минут назад

    вот олени...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь