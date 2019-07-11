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11июля
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сегодня, 16:30 0

В Благовещенске для проезда закроют еще один перекресток

В Благовещенске для проезда закроют еще один перекресток
Фото: администрация г. Благовещенска

В Благовещенске 11 июля в 21:00 закроют для движения транспорта перекресток улиц Тенистой и Островского. На этом участке будут проводиться работы по устройству водопровода.

Открыть движение автомобилей на перекрестке планируется 16 июля в 9:00. Администрация Благовещенска просит водителей выбирать другие маршруты для движения.

Как сообщало Амур.инфо, 10 июля в Благовещенске перекрыли перекрестки улиц Горького – Лазо и Ленина – Кузнечной.

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#транспорт

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