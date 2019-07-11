В Благовещенске для проезда закроют еще один перекресток
В Благовещенске 11 июля в 21:00 закроют для движения транспорта перекресток улиц Тенистой и Островского. На этом участке будут проводиться работы по устройству водопровода.
Открыть движение автомобилей на перекрестке планируется 16 июля в 9:00. Администрация Благовещенска просит водителей выбирать другие маршруты для движения.
Как сообщало Амур.инфо, 10 июля в Благовещенске перекрыли перекрестки улиц Горького – Лазо и Ленина – Кузнечной.
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