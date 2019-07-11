Ольга Бузова не может ходить

Певица Ольга Бузова во время съемок телешоу «Форт Боярд» получила серьезную травму ноги. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.

«Поняла, что не могу ходить», – сказала Бузова, демонстрируя свою ногу в историях.

По ее словам, после съемок она заработала растяжение и синяки по всему телу.

Ольга Бузова активно рассказывала своим подписчикам о съемках проекта, а также делилась своими переживаниями с поклонниками: «Лечу на "Форт Боярд". Держите за меня кулачки. Все детство смотрела эту программу... Немного страшно, но я люблю преодолевать себя», – написала в блоге Ольга. Раньше в своем Сторис она призналась: «Если честно, я так боюсь! Я вообще не понимаю, как так я согласилась! Просто я люблю испытывать себя». Однако многих подписчиков удивило, что певица будет занята в «Форте», которое выйдет на экраны осенью этого года.