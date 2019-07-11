За полгода в 34 домах Приамурья обновили крыши

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За полгода благодаря Фонду капитального ремонта в 34 многоквартирных домах Амурской области были обновлены крыши. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новая кровля при надлежащем обслуживании после капитального ремонта прослужит от 15 до 30 лет. С начала 2019 года в Приамурье идут работы по капремонту крыш в 94 многоквартирных домах.

Всего в 2019 году в Амурской области запланировано провести капитальный ремонт в 262 домах, на эти цели потратят 1,5 миллиарда рублей. Сейчас в регионе идет капремонт в 133 многоквартирных домах.