В Бурейском районе «мерседес» врезался в «Москвич»: погибли двое

В Бурейском районе два человека погибли в результате ДТП. В «Москвич», стоявший, по предварительным данным, прямо на проезжей части, на скорости врезался легковой «мерседес». Это произошло в четверг, 11 июля.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, на 142-м километре автодороги Благовещенск – Гомелевка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель «мерседеса», мужчина 1962 года рождения, совершил наезд на стоявший «Москвич». Двое мужчин – водитель 1984 года рождения и пассажир 1977 года рождения, – от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель немецкого авто выжил, его доставили в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.