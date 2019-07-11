Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:02 3

В Бурейском районе «мерседес» врезался в «Москвич»: погибли двое

В Бурейском районе «мерседес» врезался в «Москвич»: погибли двое
Фото: instagram.com

В Бурейском районе два человека погибли в результате ДТП. В «Москвич», стоявший, по предварительным данным, прямо на проезжей части, на скорости врезался легковой «мерседес». Это произошло в четверг, 11 июля.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, на 142-м километре автодороги Благовещенск – Гомелевка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель «мерседеса», мужчина 1962 года рождения, совершил наезд на стоявший «Москвич». Двое мужчин – водитель 1984 года рождения и пассажир 1977 года рождения, – от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель немецкого авто выжил, его доставили в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Просмотров всего: 720

#ДТП

распечатать


Происшествия

В Свободном женщина погибла после наезда грузовика (фото, видео)
Происшествия 1

В Белогорске жестко столкнулись иномарки (фото)
Происшествия 3

В Благовещенске полицейские задержали пьяную автомобилистку (видео)
Происшествия 4

Возле Дмитриевки разбился автомобиль, перевозивший жениха и невесту (видео)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Долгий

    Долгий
    54 минуты назад

    Представляю как мерс летел....

  • Сашковна

    Сашковна
    37 минут назад

    Я вот не удивлена, что водила мерса выжил. Ситуации разные - и тормоза могли отказать, но как можно въехать в стоящее авто?

  • Lizonjka

    Lizonjka
    24 минуты назад

    Сашковна

    Я вот не удивлена, что водила мерса выжил. Ситуации разные - и тормоза могли отказать, но как можно въехать в стоящее авто?



    Также, как и в стоящий столб дерево, дом и т.д.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь