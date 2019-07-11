За незаконно добытого лося амурчанину придется заплатить 240 тысяч рублей

Браконьера поймали в Магдагачинском районе. Житель Зеи незаконно добыл лося. В настоящее время охота на этих животных в Амурской области закрыта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автомобиль УАЗ «буханка» в трех километрах от села Гонжа встретили сотрудники областного управления по охране животного мира в ходе рейда 4 июля. В машине оказались двое местных жителей и житель Зейского района.

«При проверке в салоне было обнаружено две единицы огнестрельного оружия и мешки с разделанной тушей лося. Нарушитель – житель Зеи – факт браконьерства признал. По его словам, добытый лось был самцом», – сообщил служащий управления по охране животного мира Амурской области.

На место происшествия вызвали полицию. Оружие и добычу у браконьера изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За незаконно добытого лося придется выплатить 240 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного природе.