В Благовещенске утонул 16-летний юноша

Фото: Амур.инфо

10 июля в Благовещенске, в районе дома № 124 на улице Пограничной, произошел несчастный случай. В реке Зее утонул 16-летний юноша. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали родственники парня.

«Вчера они поехали купаться – он поехал с другом и его родителями. Они отплыли метров на пятнадцать от берега в затоне, и он начал тонуть. Причина неизвестна. Тот попытался помочь, а он в панике начал его топить, то есть хвататься за него. И тот второй парень, его друг, он еле как от него откинулся и отплыл. Ну и он утонул», – сообщили родственники.

В настоящее время идут поиски тела погибшего. Но амурчане недовольны тем, как все организовано. «Вчера спасатели два часа поработали и сказали, что рабочий день закончился, уехали. Сегодня приехали в 11, до двух поработали, сказали: всё, ждем, пока всплывет, искать дальше не будем. Уехали. А сейчас приплыл катер береговой охраны, видимо, воду чуть-чуть взболтать. И всё, никаких действий», – рассказывают они.

В управлении по делам ГО ЧС Благовещенска агентству подтвердили, что идут поиски пропавшего юноши. Пока они результатов не дали. «Семья – муж с женой – поехала на пикник в тот район, взяли с собой своего сына, а тот попросил взять друга. Дети пошли купаться, мать контролировала этот процесс, но отлучилась», – рассказали в ведомстве. Взрослые пытались спасти юношу, но это не удалось.