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11июля
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сегодня, 15:48 2

В Благовещенске утонул 16-летний юноша

В Благовещенске утонул 16-летний юноша
Фото: Амур.инфо

10 июля в Благовещенске, в районе дома № 124 на улице Пограничной, произошел несчастный случай. В реке Зее утонул 16-летний юноша. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали родственники парня.

«Вчера они поехали купаться – он поехал с другом и его родителями. Они отплыли метров на пятнадцать от берега в затоне, и он начал тонуть. Причина неизвестна. Тот попытался помочь, а он в панике начал его топить, то есть хвататься за него. И тот второй парень, его друг, он еле как от него откинулся и отплыл. Ну и он утонул», – сообщили родственники.

В настоящее время идут поиски тела погибшего. Но амурчане недовольны тем, как все организовано. «Вчера спасатели два часа поработали и сказали, что рабочий день закончился, уехали. Сегодня приехали в 11, до двух поработали, сказали: всё, ждем, пока всплывет, искать дальше не будем. Уехали. А сейчас приплыл катер береговой охраны, видимо, воду чуть-чуть взболтать. И всё, никаких действий», – рассказывают они.

В управлении по делам ГО ЧС Благовещенска агентству подтвердили, что идут поиски пропавшего юноши. Пока они результатов не дали. «Семья – муж с женой – поехала на пикник в тот район, взяли с собой своего сына, а тот попросил взять друга. Дети пошли купаться, мать контролировала этот процесс, но отлучилась», – рассказали в ведомстве. Взрослые пытались спасти юношу, но это не удалось.

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    49 минут назад

    В районе Сплавной конторы, я бы сказал, конкретно рядом с указанным домой водоема нет, но не суть, новость очень печальная, сил родителям пережить такое

  • Gorojanka

    Gorojanka
    31 минута назад

    Вот только сегодня говорила сыну, что ни за какие коврижки не возьму на водоем его друзей.

    Вот так не доглядишь, потом всю жизнь себя виноватить будешь.

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