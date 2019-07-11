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Накипело: благовещенцы обсуждали, как заставить работать закон о тишине

Накипело: благовещенцы обсуждали, как заставить работать закон о тишине
Фото: admblag.ru

На площадке благовещенской «Точки кипения» горожане и представители городской власти встретились, чтобы пошуметь о тишине. Дебаты о несоблюдении закона о тишине получились жаркими.

Согласно закону «Об административной ответственности в Амурской области», который иногда называют законом о тишине, в будние дни можно шуметь – например, слушать громкую музыку или сверлить стены – с 7 утра до 10 вечера. По выходным «тихое время» продлено до 9 утра.

Проблема не в том, что люди хотят отдохнуть, а в том, что они по-разному понимают, что такое отдых. Для кого-то хорошо отдохнуть – это лечь вовремя и хорошо выспаться. А кто-то под словами «хорошо отдохнуть» понимает шумное веселье. Эти разногласия приводят к ситуации, когда проблему нужно срочно решать. На «Точку кипения» пришли горожане, измученные пьяными компаниями и шумом по ночам. Владельцы ночных заведений, клиенты которых не дают спать законопослушным гражданам, не захотели участвовать в обсуждении.

Руководитель авиаагентства Валентина Гурова пожаловалась на соседство с ночным клубом «Дизель» на улице Ленина. «Недавно произошла массовая драка. У нас сломали входную дверь, рольставни, территория и крыльцо были залито кровью. Звонила в Роспотребнадзор, и мне сказали: "Вы же не в жилом доме". Но ведь рядом есть жилые дома. Наши уборщицы устали убирать испражнения, рвоту, кровь, окурки, бутылки», – поделилась руководитель агентства.

Жительница дома № 289 на улице Зейской рассказала, как страдают жильцы района Зейской – Новой. В прошлом году там открылась закусочная, и летом столики вынесли на улицу. По словам жильцов, заведение работает до трех часов ночи, и это сопровождается криками, музыкой, скандалами и драками. «Четыре многоэтажных дома перестали спать и стали каждую ночь звонить в полицию», – объяснила женщина.

Старшая дома № 13 по улице Богдана Хмельницкого сообщила о круглосуточной продаже спиртных напитков в их многоэтажке. «В прошлом году осенью открылась точка по ночной продаже алкоголя. У них есть все лицензии. А мы потеряли покой и сон. Когда наши власти выведут торговлю спиртным из жилых зданий? Ведь продают алкоголь и в День города, и в выпускной. Территория замусорена, разгромили детскую площадку. Мы ведь законопослушные граждане, мы платим налоги, мы не хотим это все видеть и слышать», – высказалась горожанка.

«Граждане жалуются в полицию, полицейские фиксируют нарушение, а затем направляют материал в административную комиссию. Очень много материалов поступает из полиции. Наказание – от предупреждения до штрафа, но штрафы эти небольшие», – констатировал председатель административной комиссии Сергей Слепцов.

Как пояснила начальник управления потребительского рынка администрации Благовещенска Ольга Здункевич, такие заведения самостоятельно устанавливают время работы. «Но в то же время никто не снимал с них ответственность за то, чтобы следить за исполнением законодательства, тем более в части соблюдения тишины. Работа с ними ведется. Рекомендуем ограничить время работы, но есть такие, кто не понимает, насколько это важно», – отметила Ольга Владимировна.

Жители домов, расположенных на Краснофлотской, страдают от любителей громкой музыки, а также от автомобилей и мотоциклов, с ревом гоняющих по ночам. Люди просят сделать улицу закрытой для проезда транспорта. Этот вопрос в мэрии обещали проработать, хотя полностью перекрыть проезд невозможно, поскольку в этом случае к своим домам не смогут подъехать местные жители.

Еще одно популярное место сбора любителей слишком громкой музыки находится на так называемых «флажках» – по Ленина напротив филармонии. Их ночные посиделки заставляют страдать тех, кто живет в районе улиц 50-летия Октября, Ленина и Пионерской. Праздная молодежь приезжает на машинах, оборудованных мощными колонками. Громкая музыка сотрясает весь район. «Вызываем полицию. Дозвониться непросто, приезжают не всегда. В нашем доме много пенсионеров, есть семьи с детьми. Что нам делать? Ходить к этим отдыхающим и пытаться взывать к их благоразумию – бесполезно, мы не раз пытались. Бить их, к сожалению, противозаконно. Что нам делать?» – спросила жительница центра. Ей ответили, что «на флажках» установили дорожный знак, запрещающий остановку с 22:00 до 6:00. Сотрудники полиции получат полное право штрафовать нарушителей этого требования.

При этом в городе продолжает развиваться система видеонаблюдения. В настоящее время работают 140 видеокамер. Как отмечают в Единой дежурной диспетчерской службе, эта система необходима и сведения, получаемые с видеокамер, помогают полиции в работе. Заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин отметил, что подключение к единой системе видеонаблюдения всех камер, установленных на частных зданиях, могло бы значительно улучшить качество и оперативность работы по выявлению правонарушений на территории города, в том числе, связанных с нарушением правопорядка, к которому относятся и такие негативные последствия «алкогольных» посиделок, как драки и вандализм. Таким образом, видеокамеры помогут обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей.

По итогам обсуждения участники «Точки кипения» выяснили, что бороться с нарушителями тишины и спокойствия добропорядочных горожан можно только совместными усилиями. Законопослушные граждане могут вызвать сотрудников полиции и снимать на фото или видео номера машин нарушителей. Кроме того, горожане имеют право обратиться к депутатам и в администрацию Благовещенска. После чего областное заксобрание может инициировать обращение в Госдуму, чтобы попытаться изменить законодательство.

Простых решений проблемы нет. Остается надеяться, что любители шумного отдыха все-таки научатся уважать интересы общества и поймут, что их ночные гулянья портят жизнь законопослушных горожан.

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#городская власть #жизнь #закон #производство

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Комментарии
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  • Поиск

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    1 час назад

    Нет решения. Вчера не получилось сходить на этот круглый стол. Вся беда в том, что административная комиссия не работает. Приглашают нарушителя тишины и говорят, ты приведи свидетеля, то это не ты и тебя дома в это время не было. Я не наговариваю, реально знаю, что происходит и происходило со мной, как потерпевшей стороны. Выход есть один -решать вопросы самостоятельно (а уж как, каждый для себя определит).

  • Поиск

    Поиск
    1 час назад

    Нет решения. Вчера не получилось сходить на этот круглый стол. Вся беда в том, что административная комиссия не работает. Приглашают нарушителя тишины и говорят, ты приведи свидетеля, то это не ты и тебя дома в это время не было. Я не наговариваю, реально знаю, что происходит и происходило со мной, как потерпевшей стороны. Выход есть один -решать вопросы самостоятельно (а уж как, каждый для себя определит).

  • Поиск

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    1 час назад

    Нет решения. Вчера не получилось сходить на этот круглый стол. Вся беда в том, что административная комиссия не работает. Приглашают нарушителя тишины и говорят, ты приведи свидетеля, то это не ты и тебя дома в это время не было. Я не наговариваю, реально знаю, что происходит и происходило со мной, как потерпевшей стороны. Выход есть один -решать вопросы самостоятельно (а уж как, каждый для себя определит).

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну это просто очередной раз подтверждения факта несостоятельности работы административной комиссии и полиции.

    Есть закон его надо применять

    Кто не может, не хочет, не умеет его применять-вот они и виноваты во всем этом.

    Если участковый, который приходит на вызов через два дня не знает КАК собирать административный материал-о чем ЭТО говорит?

    О том-а оно ему надо?

    соберет сделает как надо так потом устанет заниматься ЭТИМ

    Зато попробуйте поорать по соседству с судьей или министром или прокурором-увидите как все работает быстро и четко.

  • Написатель

    Написатель
    1 час назад



    Старшая дома № 13 по улице Богдана Хмельницкого сообщила о круглосуточной продаже спиртных напитков в их многоэтажке. «В прошлом году осенью открылась точка по ночной продаже алкоголя. У них есть все лицензии.



    Это тут штоли? Спасибо добрая женщина за рекламу.

    обязательно, если не будет хватать туда наведаемся.

    Заодно мож приключений на зад найдем или ещё каких ничтячков. Вообщем - ждите и главное верьте) Мы обязателно появимся.

    С уважением, Клуб анонимных алкоголиков.

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    51 минута назад

    Ну что за очередное нытье в стиле "ппростых решений нет, мы ничиво не можем сделааать"? Просто нужно начать работать и все. Или вы всерьез верите, что если шумная компания будет мешать мэру/генералу МВД/генералу ФСБ/председателю обл суда спать, то не найдется простого решения и перечисленные господа поедут на работу невыспавшимися, а их дети/внуки будут полночи просыпаться и плакать? Ну если верите, то поздравляю, вы идиот)

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    38 минут назад

    ПоискНет решения. Вчера не получилось сходить на этот круглый стол. Вся беда в том, что административная комиссия не работает. Приглашают нарушителя тишины и говорят, ты приведи свидетеля, то это не ты и тебя дома в это время не было. Я не наговариваю, реально знаю, что происходит и происходило со мной, как потерпевшей стороны. Выход есть один -решать вопросы самостоятельно (а уж как, каждый для себя определит).


    Однажды вызвал полицию в связи с ночными поседелками соседей. Приехали, всех записали, отобрали объяснения, соседи даже отпираться не стали. Через некоторое время обратился в полицию узнать о результатах. Выяснилось, что административная комиссия вернула все документы в полицию в связи с неустановлениеп виновных лиц, как то так.

    Из описанных в статье случаев знаю не по наслышке о проблеме по ул. Зейская- Новая, странно как можно разрешать работать закусочной до 3 ночи в условиях запрета шуметь после 22 часов. Это проблемы закусочной куда им столы девать после 22 часов, вносите, закрывайте, да что угодно делайте. Жителям уже просто давно надо идти с иском о приостановлении деятельности. Сейчас когда кассационные суды начнут действовать и будут вне пределов области, шансы победить возрастают

  • arahna

    arahna
    23 минуты назад

    Решения нет на текущих позициях в стране и обществе. Решение только одно - повышать уровень жизни народа, образования итд. Сейчас же все это наоборот понижается, так что будет все громче и громче!

  • Вобагов

    Вобагов
    20 минут назад

    Ватники решают насущные проблемы....

  • Krik_dushi

    Krik_dushi
    9 минут назад

    уважаемые (нет) нытики , вы требуйте от Администрации специальных мест для стоянки и время провождения молодым компаниям , а не того чтоб их наказывали , с какого года нам козлов обещал на картодроме все построить 2017 ? и где результат , нит ничего . вы и так ноете что все вам мешает , машины ,люди , мотоциклы , собаки , кошки , может просто дело в вас , отделитесь от общества , вас никто не заставлял и не заставляет жить в подобных условиях , это город , у города свой ритм . Так было ,так есть и так будет всегда . ХОЧЕШЬ ТИШИНЫ ЖИВИ В ТИХИХ РАЙОНАХ . как будто сами нытики святые

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