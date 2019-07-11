Накипело: благовещенцы обсуждали, как заставить работать закон о тишине

Согласно закону «Об административной ответственности в Амурской области», который иногда называют законом о тишине, в будние дни можно шуметь – например, слушать громкую музыку или сверлить стены – с 7 утра до 10 вечера. По выходным «тихое время» продлено до 9 утра.

Проблема не в том, что люди хотят отдохнуть, а в том, что они по-разному понимают, что такое отдых. Для кого-то хорошо отдохнуть – это лечь вовремя и хорошо выспаться. А кто-то под словами «хорошо отдохнуть» понимает шумное веселье. Эти разногласия приводят к ситуации, когда проблему нужно срочно решать. На «Точку кипения» пришли горожане, измученные пьяными компаниями и шумом по ночам. Владельцы ночных заведений, клиенты которых не дают спать законопослушным гражданам, не захотели участвовать в обсуждении.

Руководитель авиаагентства Валентина Гурова пожаловалась на соседство с ночным клубом «Дизель» на улице Ленина. «Недавно произошла массовая драка. У нас сломали входную дверь, рольставни, территория и крыльцо были залито кровью. Звонила в Роспотребнадзор, и мне сказали: "Вы же не в жилом доме". Но ведь рядом есть жилые дома. Наши уборщицы устали убирать испражнения, рвоту, кровь, окурки, бутылки», – поделилась руководитель агентства.

Жительница дома № 289 на улице Зейской рассказала, как страдают жильцы района Зейской – Новой. В прошлом году там открылась закусочная, и летом столики вынесли на улицу. По словам жильцов, заведение работает до трех часов ночи, и это сопровождается криками, музыкой, скандалами и драками. «Четыре многоэтажных дома перестали спать и стали каждую ночь звонить в полицию», – объяснила женщина.

Старшая дома № 13 по улице Богдана Хмельницкого сообщила о круглосуточной продаже спиртных напитков в их многоэтажке. «В прошлом году осенью открылась точка по ночной продаже алкоголя. У них есть все лицензии. А мы потеряли покой и сон. Когда наши власти выведут торговлю спиртным из жилых зданий? Ведь продают алкоголь и в День города, и в выпускной. Территория замусорена, разгромили детскую площадку. Мы ведь законопослушные граждане, мы платим налоги, мы не хотим это все видеть и слышать», – высказалась горожанка.

«Граждане жалуются в полицию, полицейские фиксируют нарушение, а затем направляют материал в административную комиссию. Очень много материалов поступает из полиции. Наказание – от предупреждения до штрафа, но штрафы эти небольшие», – констатировал председатель административной комиссии Сергей Слепцов.

Как пояснила начальник управления потребительского рынка администрации Благовещенска Ольга Здункевич, такие заведения самостоятельно устанавливают время работы. «Но в то же время никто не снимал с них ответственность за то, чтобы следить за исполнением законодательства, тем более в части соблюдения тишины. Работа с ними ведется. Рекомендуем ограничить время работы, но есть такие, кто не понимает, насколько это важно», – отметила Ольга Владимировна.

Жители домов, расположенных на Краснофлотской, страдают от любителей громкой музыки, а также от автомобилей и мотоциклов, с ревом гоняющих по ночам. Люди просят сделать улицу закрытой для проезда транспорта. Этот вопрос в мэрии обещали проработать, хотя полностью перекрыть проезд невозможно, поскольку в этом случае к своим домам не смогут подъехать местные жители.

Еще одно популярное место сбора любителей слишком громкой музыки находится на так называемых «флажках» – по Ленина напротив филармонии. Их ночные посиделки заставляют страдать тех, кто живет в районе улиц 50-летия Октября, Ленина и Пионерской. Праздная молодежь приезжает на машинах, оборудованных мощными колонками. Громкая музыка сотрясает весь район. «Вызываем полицию. Дозвониться непросто, приезжают не всегда. В нашем доме много пенсионеров, есть семьи с детьми. Что нам делать? Ходить к этим отдыхающим и пытаться взывать к их благоразумию – бесполезно, мы не раз пытались. Бить их, к сожалению, противозаконно. Что нам делать?» – спросила жительница центра. Ей ответили, что «на флажках» установили дорожный знак, запрещающий остановку с 22:00 до 6:00. Сотрудники полиции получат полное право штрафовать нарушителей этого требования.

При этом в городе продолжает развиваться система видеонаблюдения. В настоящее время работают 140 видеокамер. Как отмечают в Единой дежурной диспетчерской службе, эта система необходима и сведения, получаемые с видеокамер, помогают полиции в работе. Заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин отметил, что подключение к единой системе видеонаблюдения всех камер, установленных на частных зданиях, могло бы значительно улучшить качество и оперативность работы по выявлению правонарушений на территории города, в том числе, связанных с нарушением правопорядка, к которому относятся и такие негативные последствия «алкогольных» посиделок, как драки и вандализм. Таким образом, видеокамеры помогут обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей.

По итогам обсуждения участники «Точки кипения» выяснили, что бороться с нарушителями тишины и спокойствия добропорядочных горожан можно только совместными усилиями. Законопослушные граждане могут вызвать сотрудников полиции и снимать на фото или видео номера машин нарушителей. Кроме того, горожане имеют право обратиться к депутатам и в администрацию Благовещенска. После чего областное заксобрание может инициировать обращение в Госдуму, чтобы попытаться изменить законодательство.

Простых решений проблемы нет. Остается надеяться, что любители шумного отдыха все-таки научатся уважать интересы общества и поймут, что их ночные гулянья портят жизнь законопослушных горожан.