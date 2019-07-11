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сегодня, 15:09 57

Из-за заработка в 3 копейки амурский депутат Сергей Труш может лишиться мандата

Из-за заработка в 3 копейки амурский депутат Сергей Труш может лишиться мандата
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Амурской области проверила достоверность сведений о доходах амурского депутата Сергея Труша. В декларации он указал, что заработал за год всего 3 копейки. Однако проверка надзорного ведомства показала, что это не так.

«Установлено, что в декабре 2018 года депутат получил от трудовой деятельности доход в сумме более 90 тысяч рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев 11 июля внес председателю законодательного собрания региона представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Оно находится на рассмотрении.

Как пояснили в областной прокуратуре, за данное нарушение в соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции» предусмотрена ответственность вплоть до прекращения полномочий депутата в связи с утратой доверия. В случае если представление не будет удовлетворено, прокурор может обратиться в иском в суд.

Сергей Труш пока не комментируют эту информацию.

Ранее дизайнер пояснял Амур.инфо, что доходов у него практически нет. «Доходов у меня нет, их реально нет. То, на что я живу, – это то, что мне перепадет как самозанятому. (…) Живу за счет консультаций, по 30, 35, 40 тысяч рублей в среднем в месяц, все движения по карте я показал. Имущества нет, живу в квартире родителей. Но у меня фактически на 300 процентов выросли доходы, было 0, стало 3 копейки», – говорил Сергей Александрович.

Просмотров всего: 2072

#закон #областная власть #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (57) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Позорище, а не мужик.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    брехняяя

  • ay

    ay
    1 час назад

    Трындец котёнку...

  • agbor

    agbor
    1 час назад

    Зачем такой депутат, который не может заработать.

  • agbor

    agbor
    1 час назад

    Зачем такой депутат, который не может заработать.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    Труш и не скрывал что заработал эти деньги-налоговой просто надо было выписать квитанцию

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    «Установлено, что в декабре 2018 года депутат получил от трудовой деятельности доход в сумме более 90 тысяч рублей».

    Что и требовалось доказать. Наш татупед оказался рядовым ворьем, который решил обжулить налоговую.

    Да причем сделал это так топорно... Правильно сказано в первом комменте.

    АлгебраПозорище, а не мужик.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    Явно политический заказ и подстава

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Сирожа, если ты это читаешь, вспомни... Я еще давно предрекал тебе ты без мандата станешь политическим трупом. И особенно с такой "славой".

    Короче Сирожа, не унывай...

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    3-1

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Хоть бы тут чего отписал, а то давно уже не видно на форме. Рассказал бы что они все не правы или наоборот. Как мне видится хотел показать что депутатскую зп не получает, а живет на своем труде, но блин это же Россия. Тут миллионы дохода показывают, которые уже спрятать никак не могут и все нормально; официально владеют предприятиями, хотя у госсужащих их не должно быть и тд. А тут по неопытности решил так сказать "выделиться", а коллеги намек поняли и "задавили".

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    забанили Труша и требуют с него ответа-это низко

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Сергей Труш пока не комментируют эту информацию" - точно сказано: не комментируют, пропали все боты разом, одна Хныкуля, как та гармонь, по форуму бродит...

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    форумные шакалы танцуют пляску радости

  • dance

    dance
    1 час назад

    Myxira

    "Сергей Труш пока не комментируют эту информацию" - точно сказано: не комментируют, пропали все боты разом, одна Хныкуля, как та гармонь, по форуму бродит...



    новый ролик снимает.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    Во, оперативно СМИ сработали, не успел задать вопрос о трехкопеечном, ответ получен. А "хныкуле", это на предыдущую заметку, я не вешаю на "великих" политиков ярлыки. Этот господин сам повесил на себя ярлык, и ради примера, вот если бы я в цифре три вычел единицу, чего я не делал, вот это и был бы ярлык. А то что он не скрывал, и кто то ему должен выписать квитанцию, не смешите мою маму, или есть доход на который ты живешь, или его нет, и ты умер. А прокуратура, я думаю найдет источники дохода, например проанализировав присутствие господина Труша на всяких судебных заседаниях и ФАС.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    ну попрыгайте-порадуйтесь-теперь вы будите процветать

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А что это у Хныкули профиль нельзя смотреть?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    было бы смешно выгнать самого бедного депутата страны. Эх, подвела Сергея неграмотность.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Хныкуля

    Явно политический заказ и подстава



    Он сам себя подставил без всяких заказов!

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    1 час назад

    alex 3

    было бы смешно выгнать самого бедного депутата страны. Эх, подвела Сергея неграмотность.



    А нужен такой депутат в заксобрании? Неграмотный.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    У ЛДПРов похоже вообще нормальных депутатов не осталось! Какие то некачественные и убогие. Что Труш с Петайчук что клоуны из думы Циолковского!

    Бездумная Дума Циолковского

    Чем дальше, тем страшней и глуповатей. Практически каждый день Дума Циолковского подкидывает все новые истории о своей бездумной деятельности. Стали известны подробности одного из самых необычных заседаний народных избранников космогородка. Дело было в начале этого лета.

    После того, как депутаты дважды не смогли собраться на свое заседание, а все-таки собравшись в третий раз, отказались принимать решения по жизненно важным для Циолковского вопросам, в том числе по внесению изменений в бюджет города, стала понятна их главная и единственная цель.

    Депутаты, ни много ни мало, пытались парализовать жизнедеятельность города. Скорее всего, руководствуясь вполне определенными политическими, да и личными целями. Другими логическими причинами объяснить их откровенный саботаж просто невозможно. Ведь многие работы в Циолковском, в том числе по подготовке города к зиме должны были начаться незамедлительно, пока еще стоит теплая погода. Но без решения Думы сделать это было невозможно.

    30 мая глава администрации ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий направил в городской суд Свободного исковое заявление с просьбой признать бездействие депутатов незаконным и обязать их провести заседание Думы, рассмотреть вопросы, направленные администрацией в Думу.

    31 мая состоялось предварительное заседание суда. Судья согласился с доводами администрации. После этого, в воскресенье, 2 июня, депутаты неожиданно оперативно решили собраться. В итоге: встретились, приняли решения, подписали протокол, подписали постановление о том, что согласовывают изменения о внесении в бюджет и протокольно оформили, что на заседании присутствовало 7 депутатов. Молодцы!

    Одно только «но»!

    На самом деле, никакого заседания в действительности не было!

    Четверо народных избранников по свидетельству очевидцев сели в легковой автомобиль одного из участников «спектакля» и обо всем договорились. Хотя это не страшно и криминала здесь никакого нет. Собраться при желании они могли хоть в сауне. Но их было четверо! Для кворума и легитимности Думы нужно, как минимум, присутствие шести депутатов.

    Тем не менее, на следующий день представители Думы постановление и протокол заседания предъявили в суде. Мол, мы исправились, заседание провели и все теперь хорошо и вообще мы не такие плохие ребята, как вы могли подумать.

    Но «липа» на их беду вскрылась тут же. Выяснилось, что предъявили они поддельные, фальсифицированные документы.

    Следственный комитет по этому поводу открыл дело…

    https://telegra.ph/Bezdumnaya-Duma-Ciolkovskogo-07-11

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Хныкуля

    Явно политический заказ и подстава



    Оспади,какой заказ? Прям «жертва репрессии». С таким языком и «друзьями» на форуме- врагов не надо...

  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    прокурор в Поярково тоже радовался

  • dance

    dance
    1 час назад

    alex 3было бы смешно выгнать самого бедного депутата страны. Эх, подвела Сергея неграмотность.


    + самоуверенность и трактовка НПА по своему желанию.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    БурчалоВорчунэ

    alex 3

    было бы смешно выгнать самого бедного депутата страны. Эх, подвела Сергея неграмотность.



    А нужен такой депутат в заксобрании? Неграмотный.



    Ну тут смотря с какой стороны посмотреть, большинство депутатов грамотные, но не там где надо, так сказать как заработать денюжку и авторитет знают, знают как место еще теплее найти и попу прикрыть, а вот для народа и народных законов у них уже сразу слабоумие наступает. В случае Труша как попу прикрыть не знает, а какие законы для людей ввести вроде и знает, но дальше болтовни не доходит.

  • Альтер

    Альтер
    59 минут назад

    Понятно что заказ

    Так вопрос то не в этом-вопрос в том, что прежде чем пиариться и "греметь" на всю страну подумай что "прилетит" в ответ.

    Сергею не раз писали о том, что не надо так вот кидаться фразами и выражениями-ну доорался-вопрос ЗАЧЕМ сам себе придумал проблему?

    Не таких как он на место "под заказ" ставили-так ты стал политиком так будь УМНЕЕ.

    А в итоге что?

    И с доходом облажался и проблем наработал

  • Хныкуля

    Хныкуля
    57 минут назад

    умнее это сиди и не высовывайся

  • Kotik0028

    Kotik0028
    54 минуты назад

    Радоваться нечего, из последней статьи о выборах следует, что в депутаты идет свыше 100 человек, среди которых "около пяти с погашенной судимостью" (ну да, журналисту за 4.5 человека, "плюшка"). Хорошо если судимость за драку, мало ли по молодости, но вот если за погашенную статью "за мужеложество" (которой ныне нет), педофилию, изнасилование и коррупцию. А то не даром Москалькова намедни выступила, вы вдумайтесь "за толерантное отношение меньшинствам и религиозным различиям", смешала религию и сексуальные меньшинства в одну кучу. Так что радоваться на политических костях Труша - рано.

  • системник

    системник
    51 минута назад

    Нарцисс по своей природе, без знаний и опыта. Результат предсказуемый. Какой заказ, для едра Труш самый лучший подарок, звону много а выхлопа нет.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    50 минут назад

    Хныкуля

    умнее это сиди и не высовывайся



    Умнее - это не считать себя самым умным в любом вопросе, а слушать других людей. Несколько раз доказывала, что он не прав, так нет же



    Даже жалко его



  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    50 минут назад

    Noir

    БурчалоВорчунэ

    alex 3

    было бы смешно выгнать самого бедного депутата страны. Эх, подвела Сергея неграмотность.



    А нужен такой депутат в заксобрании? Неграмотный.



    Ну тут смотря с какой стороны посмотреть, большинство депутатов грамотные, но не там где надо, так сказать как заработать денюжку и авторитет знают, знают как место еще теплее найти и попу прикрыть, а вот для народа и народных законов у них уже сразу слабоумие наступает. В случае Труша как попу прикрыть не знает, а какие законы для людей ввести вроде и знает, но дальше болтовни не доходит.



    Если судить по вашему тексту, то с какой стороны не посмотри, он там не нужен.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    49 минут назад

    системникНарцисс по своей природе, без знаний и опыта. Результат предсказуемый. Какой заказ, для едра Труш самый лучший подарок, звону много а выхлопа нет.


    Подтверждаю, Сирожа просто подарок для едроссов.

    Своим поведением трехкопеечным создал такой бесплатный черный пиар лдпрасам, что после Сирожи рядовой едросс выглядит просто образцом скромности и адекватности...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    48 минут назад

    ЛайКаДаже жалко его


    А ты подумай как он своим "трехкопеечным доходом" уклонялся так же не только от уплаты налогов, но и от уплаты алиментов. Ребенка больше пожалеть тут стоит...

  • dance

    dance
    44 минуты назад

    АльтерПонятно что заказ

    Так вопрос то не в этом-вопрос в том, что прежде чем пиариться и "греметь" на всю страну подумай что "прилетит" в ответ.

    Сергею не раз писали о том, что не надо так вот кидаться фразами и выражениями-ну доорался-вопрос ЗАЧЕМ сам себе придумал проблему?

    Не таких как он на место "под заказ" ставили-так ты стал политиком так будь УМНЕЕ.

    А в итоге что?

    И с доходом облажался и проблем наработал


    Да какой заказ? Ему что, кто-то сказал, что именно так нужно подавать сведения о доходах? Сам облажался.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    42 минуты назад

    danceЕму что, кто-то сказал, что именно так нужно подавать сведения о доходах? Сам облажался.


    Пусть сейчас показывает дядям-прокурорам ролики в качестве оправдательной речи. На открытом судебном заседании. Я ради такой веселухи даже отгул могу взять, бгггг... )))

  • sadam_1974

    sadam_1974
    40 минут назад

    Внесу свои пять копеек.

    Как прочитал намедни, что заработал он 3 копейки за год, так сразу и подумалось - ну всё. доигрался, вот и капец не за горами.

    Так и получилось.

    Хе!

  • Хмык

    Хмык
    39 минут назад

    Мда.

    Первый камешек на дороге и оказалось, что поддержать то некому.

    Все бывшие друзья ушли "варить борщ".

    И на собственной шкуре выяснилось, что "враги" предупреждали то его не зря. В отличие от мнимых друзей.

  • dance

    dance
    37 минут назад

    Allgemeine
    danceЕму что, кто-то сказал, что именно так нужно подавать сведения о доходах? Сам облажался.


    Пусть сейчас показывает дядям-прокурорам ролики в качестве оправдательной речи. На открытом судебном заседании. Я ради такой веселухи даже отгул могу взять, бгггг... )))


    Не... до судебного заседания вряд ли дойдет. Просто свои же сольют вскорости.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    34 минуты назад

    danceПросто свои же сольют вскорости.


    Лучше бы уж судебное заседание... А то если до Сережи дойдет что его однопартийники его же слили как пешку, причом те, кого он считал друзьями... Как бы не случилось с Сережей чего... Аминь.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    34 минуты назад

    Allgemeine

    ЛайКа

    Даже жалко его



    А ты подумай как он своим "трехкопеечным доходом" уклонялся так же не только от уплаты налогов, но и от уплаты алиментов. Ребенка больше пожалеть тут стоит...



    Это отдельный вопрос. Думаю он так же чёрным налом давал. Даже вроде где-то упоминал, но не надо на родственников переходить. Это уже не совсем красиво.



    А вот мне, как ответственному налогоплательщику обидно что цельный депутат, который должен быть примером нарушает в наглую закон и не пополняет бюджет. Безграмотен и когда ему цельным форумом говорят, что не прав, то он как маленький гневные ролики пишет



    Блин, ну грех не ржать



  • Allgemeine

    Allgemeine
    28 минут назад

    ЛайКаЭто отдельный вопрос. Думаю он так же чёрным налом давал. Даже вроде где-то упоминал, но не надо на родственников переходить. Это уже не совсем красиво.


    Некрасиво когда нерадивому справедливо говорят чтобы он заботился о семье. О ребенке. Шел зарабатывать для родных А он всех шлет варить борщи...

    ЛайКаА вот мне, как ответственному налогоплательщику обидно что цельный депутат, который должен быть примером нарушает в наглую закон и не пополняет бюджет. Безграмотен и когда ему цельным форумом говорят, что не прав, то он как маленький гневные ролики пишет



    Самое поганое в том, что этот депутат еще и призывал других налогоплательщиков уклоняться от уплаты налогов... Типа "не кормить других дядь". А в том, что из налогов так же рассчитывается, например, зарплата тех же врачей, за которых он недавно типа "тельняшку рвал" до него так и не дошло до сих пор.

    .."Что такое зарплата санитарки и откуда она берется? Мммм, ась??"...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    28 минут назад

    Хмык

    И на собственной шкуре выяснилось, что "враги" предупреждали то его не зря. В отличие от мнимых друзей.



    Во-во! А так воевал. Даже





    Allgemeine Как бы не случилось с Сережей чего... Аминь.



    переживает!

    Думаю, что все "враги" побывали из-за него в бане. Блин, даже я однажды залетела. А переживаем

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    24 минуты назад

    ЛайКа

    А переживаем




    Переживаете не потому что враги, а потому что искренне пытались его на путь правильный направить. Но он не слушал. амбиции не позволяли.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    22 минуты назад

    БурчалоВорчунэПереживаете не потому что враги, а потому что искренне пытались его на путь правильный направить. Но он не слушал. амбиции не позволяли.


    Он не маленький мальчик. Пусть теперь несет ответственность за свой базар и "3 копейки".

    Авось поумнеет и увидит, как его свои же однопартийники поиспользовали...

  • Тролльман

    Тролльман
    22 минуты назад

    мандат не беда, главное манды не лишиться...

  • Вобагов

    Вобагов
    22 минуты назад

    сжечь врага, печень и мозги пусть скушают, те, кто считает что он что-то нарушил... че слабо? ханжество....

  • Вобагов

    Вобагов
    21 минута назад

    сжечь врага, печень и мозги пусть скушают, те, кто считает что он что-то нарушил... че слабо? ханжество....

  • V.M.

    V.M.
    21 минута назад

    Хмык, согласна. Хоть он нас с тобой в главные враги записал,

    мне его жаль. Он работяга - руками, талантом дизайнера от бога

    одарен.... Но не его стезя политика.

    Не знаю, читал ли он, что важнейшее качество политика - речь и лексикон политического лидера.

    Речь политика - источник ценной информации о нем, в частности для оценки интеллектуального уровня отмечается умение излагать точно и логично свои мысли, подбирать такие слова и выражения, которые наверняка будут понятны слушателю или читателю.

    Его профессиональный лексикон политика очень густо окрашен современными терминами,

    без глубокого их понимания. ( не моё, просто поискала в Инете по теме"Качества политика",

    но согласна).

    И " друзья- апологеты" нагадили ему больше некуда.

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    19 минут назад

    Изнуренков

    У ЛДПРов похоже вообще нормальных депутатов не осталось! Какие то некачественные и убогие. Что Труш с Петайчук что клоуны из думы Циолковского!

    Бездумная Дума Циолковского

    Чем дальше, тем страшней и глуповатей. Практически каждый день Дума Циолковского подкидывает все новые истории о своей бездумной деятельности. Стали известны подробности одного из самых необычных заседаний народных избранников космогородка. Дело было в начале этого лета.

    После того, как депутаты дважды не смогли собраться на свое заседание, а все-таки собравшись в третий раз, отказались принимать решения по жизненно важным для Циолковского вопросам, в том числе по внесению изменений в бюджет города, стала понятна их главная и единственная цель.

    Депутаты, ни много ни мало, пытались парализовать жизнедеятельность города. Скорее всего, руководствуясь вполне определенными политическими, да и личными целями. Другими логическими причинами объяснить их откровенный саботаж просто невозможно. Ведь многие работы в Циолковском, в том числе по подготовке города к зиме должны были начаться незамедлительно, пока еще стоит теплая погода. Но без решения Думы сделать это было невозможно.

    30 мая глава администрации ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий направил в городской суд Свободного исковое заявление с просьбой признать бездействие депутатов незаконным и обязать их провести заседание Думы, рассмотреть вопросы, направленные администрацией в Думу.

    31 мая состоялось предварительное заседание суда. Судья согласился с доводами администрации. После этого, в воскресенье, 2 июня, депутаты неожиданно оперативно решили собраться. В итоге: встретились, приняли решения, подписали протокол, подписали постановление о том, что согласовывают изменения о внесении в бюджет и протокольно оформили, что на заседании присутствовало 7 депутатов. Молодцы!

    Одно только «но»!

    На самом деле, никакого заседания в действительности не было!

    Четверо народных избранников по свидетельству очевидцев сели в легковой автомобиль одного из участников «спектакля» и обо всем договорились. Хотя это не страшно и криминала здесь никакого нет. Собраться при желании они могли хоть в сауне. Но их было четверо! Для кворума и легитимности Думы нужно, как минимум, присутствие шести депутатов.

    Тем не менее, на следующий день представители Думы постановление и протокол заседания предъявили в суде. Мол, мы исправились, заседание провели и все теперь хорошо и вообще мы не такие плохие ребята, как вы могли подумать.

    Но «липа» на их беду вскрылась тут же. Выяснилось, что предъявили они поддельные, фальсифицированные документы.

    Следственный комитет по этому поводу открыл дело…

    https://telegra.ph/Bezdumnaya-Duma-Ciolkovskogo-07-11



    Там вообще по результатам прокурорской проверки были вскрыты грубые нарушения федерального законодательства. Всего депутатами были укрыты сведения о банковских счетах - 33 счета. 8 депутатов скрыли сведения о доходах, 3 депутата скрыли информацию о наличии акций и участии в коммерческих организациях.

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    16 минут назад

    Allgemeine

    БурчалоВорчунэ

    Переживаете не потому что враги, а потому что искренне пытались его на путь правильный направить. Но он не слушал. амбиции не позволяли.



    Он не маленький мальчик. Пусть теперь несет ответственность за свой базар и "3 копейки".

    Авось поумнеет и увидит, как его свои же однопартийники поиспользовали...



    Я и не говорю, что его простить и пожалеть нужно, наговорил глупостей - пора ответить.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    15 минут назад

    Хныкуляумнее это сиди и не высовывайся


    Умнее, это когда ты думаешь, что ты говоришь.

    А если ты не понимаешь, что ты несёшь, то лучше промолчать.

    Покажешься умным, чем открыть рот и развеять все сомнения.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    14 минут назад

    Allgemeine

    Самое поганое в том, что этот депутат еще и призывал других налогоплательщиков уклоняться от уплаты налогов... Типа "не кормить других дядь". А в том, что из налогов так же рассчитывается, например, зарплата тех же врачей, за которых он недавно типа "тельняшку рвал" до него так и не дошло до сих пор.


    Вот и я говорю, что ежели мой друг промышляет только калымами и государству "ни копейки" и имеет з/п выше чем у меня, то если заплатит всё что треба с з/п, то иногда и меньше меня зарабатывать будет! Да... раньше он мог как-то отмазаться, что от государства ничего не видел. Только сдувался про детство. А теперь жена родила, у сестры уже второй. И я такая: "а не хотишь ли заплатить за роды и мед обслуживание с кармана?" Всё - заткнулся со своей "большой" з/п навсегда. Понимает, что у меня это вызывает негодование!



    Он нарушает закон и обделяет бюджет.



    А тут ещё и призывы от депутата и медийного лица к... к воровству?!



    Как бы тут он меня просто взбесил!



    Но всё равно жалко





    "Что такое зарплата санитарки и откуда она берется? Мммм, ась??"...



    Всё! Уложил!







  • Allgemeine

    Allgemeine
    13 минут назад

    БурчалоВорчунэЯ и не говорю, что его простить и пожалеть нужно, наговорил глупостей - пора ответить.


    Я не испытываю к татупеду никакой жалости. И прощать мне его не за что. Он в последнее время настолько уверился в своей безнаказанности, что начал после Хмыка угрожать каждому несогласному что настучит на него в прокуратуру...

    Он хоть своей головой думал, что прокуратура может и им заинтересоваться!?.. О боже мой какой инфантил...

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    11 минут назад

    Allgemeine

    .. О боже мой какой инфантил...




    Дизайнеры они такие, ну.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    10 минут назад

    Нику Изнуренков, Вы молодец, все правильно, на космодроме (городе) сейчас, может быть не точно, егэшнокраснопиджачная вакханалия. К ЕГЭ квалификации, к пиджакам причем московским, прокуратуре могут быть большие вопросы. Хочу поделиться, на заре строительства космодрома, даты не называю, лень вспоминать, меня забанили " навечно" на сайте "Военное обозрение", за заметку о деяниях на стройплощадке территории космодрома. То что я написал это были даже не цветочки, по сравнению посыпавшимися позже ягодками, но я был один из первых, заметка "провисела" около 11 часов, затем исчезла, а у меня "бан". Что же я там такого написал. Мелочь, что после строительства подземной части и двух этажей наземной части ЦУПа квалифицированных строителей заменили узбеками, и они "разморозили" стены третьего этажа, которые пришлось разбирать (а откуда задержки в плане строительства), или что рабочие из Сербии были низкой квалификации, резали напольную кафельную плитку "фортуной", а на лежащий рядом плиткорез - говорили линейка. Или может быть о том, что главная контора спецстроя находилась не в Углегорске, не в Благовещенске и даже не в Чите, а в Хабаровске в 800 км от стройплощадки и что плечи подвоза материалов из Хабаровского края и Приморья затратны. Или ка нанимали людей в Иркутске и кидали через три месяца (кидали работу на четвертый без контракта, но под уговоры вы же видели, три месяца мы вам стабильно платили, работайте...). А может быть из-за недостаточной толерантности, потому что среди сербов было очень много из сексуальных меньшинств и я об этом написал, каюсь, по русски. Поэтому я не удивляюсь "четырем депутатам", продолжающемуся воровству и саботажу. А Труш, что ж Труш, он если из депутатов уйдет, то поедет к корефану в Свободный, тот прокормит, доходов то нет, .... а может кинет.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 минуты назад

    Ну, что, довыделывался, выскочка! Понты этого деятеля достали уже все социальные сети! Получите! Как только выкинут из депутатов, обмоем эту дату!

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