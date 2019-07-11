Из-за заработка в 3 копейки амурский депутат Сергей Труш может лишиться мандата

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«Установлено, что в декабре 2018 года депутат получил от трудовой деятельности доход в сумме более 90 тысяч рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев 11 июля внес председателю законодательного собрания региона представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Оно находится на рассмотрении.

Как пояснили в областной прокуратуре, за данное нарушение в соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции» предусмотрена ответственность вплоть до прекращения полномочий депутата в связи с утратой доверия. В случае если представление не будет удовлетворено, прокурор может обратиться в иском в суд.

Сергей Труш пока не комментируют эту информацию.

Ранее дизайнер пояснял Амур.инфо, что доходов у него практически нет. «Доходов у меня нет, их реально нет. То, на что я живу, – это то, что мне перепадет как самозанятому. (…) Живу за счет консультаций, по 30, 35, 40 тысяч рублей в среднем в месяц, все движения по карте я показал. Имущества нет, живу в квартире родителей. Но у меня фактически на 300 процентов выросли доходы, было 0, стало 3 копейки», – говорил Сергей Александрович.