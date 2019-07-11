Под Хабаровском задержана 80-летняя бабушка, подозреваемая в серийных убийствах

80-летняя старушка как серийный убийца – пенсионерку из Березовки Хабаровского края подозревают в нескольких убийствах. Ведется следствие. Женщина с февраля находится в хабаровском СИЗО № 1.

Баба Соня – высокая, рослая, сильная и очень скандальная женщина – жила в пригороде Хабаровска, пишет «Комсомольская правда. Хабаровск».

«Я вообще не помню ее трезвой, – рассказывает сосед, попросивший не называть его имя. – Каждый день выпившая, постоянно с перегаром, злая. В местном магазинчике встретил ее, она покупала три литровых бутылки водки – только пенсию получила. Брала одну водку, даже закуски не купила. Все дети ее во дворе боялись. Она постоянно матом всех крыла. Одно слово – злая бабка».

Зимой 2019 года во дворе дети и взрослые увидели, что уличные собаки играют с отрубленной человеческой рукой. Приехавшие полицейские на помойке нашли аккуратно разделанное человеческое тело, расфасованное в целлофановые мешки для мусора. Внутренние органы были брошены в контейнеры.

Здесь нашли расчлененное тело дворника. Фото: Борис Кокурин, «КП. Хабаровск»

Люди, живущие поблизости, рассказали, как баба Соня перетаскивала эти мешки, кто-то слышал, как всю ночь она что-то рубила у себя в квартире так, что люстра тряслась. И нигде не могли найти местного дворника – дядю Васю, человека доброго, но любящего выпить. Он приехал из Украины и снимал комнату у скандальной старухи.

Источник, близкий к следствию, рассказал, что в квартире у у пенсионерки обнаружили следы человеческой крови, испачканные в ней же молотки, пилы и ножи, «которыми она, судя по всему, и разделывала дворника».

В этой квартире и могло произойти убийство. Фото: Борис Кокурин, «КП. Хабаровск»

Женщину арестовали по подозрению в убийстве и отправили в СИЗО.

Соседи рассказали следователям, что 14 лет назад в их доме пропала ученица второго класса, которую баба Соня очень не любила за то, что та «постоянно мешала ей играми и беготней». Труп восьмилетнего ребенка потом нашли, но убийцу так и не установили. Но жители поселка подозревали, что именно 80-летняя пенсионерка виновата в смерти ребенка.

Эти подозрения позже подтвердила экспертиза. «Девочка пропала в декабре 2005 года. Через 13 дней в поселке Березовка обнаружили останки несовершеннолетней. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, и теперь следователям удалось установить причастность 80-летней женщины еще и к этому убийству», – отметил источник «КП. Хабаровск».

Как пишут «Известия», недавно Жукова взяла на себя еще одно убийство. Преступление, по ее словам, было совершено в апреле 2013 года. Знакомая продала квартиру, и Жукова предложила ей временно пожить у себя, а когда та переехала, убила новую соседку.

Старуха с февраля находится в хабаровском СИЗО № 1. С подозреваемой работают следователи.

Тогда «Московский комсомолец» сообщал, что женщина раньше работала в Березовке на свиноферме и одним метким ударом забивала свиней. Удар у нее был поставлен хорошо, поэтому ее нередко приглашали в ближайшие села, если требовалось быстро забить скотину. К тому же, женщина не отличалась сентиментальностью и к процессу подходила хладнокровно.