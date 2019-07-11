В Приамурье пограничники спасли на реке двух людей

10 июля в Амурской области сотрудники ПУ ФСБ России по региону предотвратили трагедию на воде. Они спасли на реке Амур двух людей.

«(…) 10 июля в 18:18 пограничному наряду отделения (пограничной заставы) Поярково поступили данные, что по протоке Поярковской течение уносит отдыхающую к острову Полуденный, а ей на помощь плывет гражданский мужчина. Для их спасения использовали два пограничных катера, на которых сотрудники выдвинулись к месту происшествия. В 18:27 своевременными и слаженными действиями пограничников удалось спасти граждан, и после оказания первой помощи они убыли к местам проживания», – сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Ведомство напоминает жителям приграничья, что места отдыха на реке Амур, а также в водоемах, по обе стороны вниз и вверх по течению, не оборудованы как пляжи, на них не предусмотрено размещение спасателей, в связи с чем купаться там запрещено.