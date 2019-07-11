Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:45 0

В Приамурье пограничники спасли на реке двух людей

В Приамурье пограничники спасли на реке двух людей
Фото: pixabay.com

10 июля в Амурской области сотрудники ПУ ФСБ России по региону предотвратили трагедию на воде. Они спасли на реке Амур двух людей.

«(…) 10 июля в 18:18 пограничному наряду отделения (пограничной заставы) Поярково поступили данные, что по протоке Поярковской течение уносит отдыхающую к острову Полуденный, а ей на помощь плывет гражданский мужчина. Для их спасения использовали два пограничных катера, на которых сотрудники выдвинулись к месту происшествия. В 18:27 своевременными и слаженными действиями пограничников удалось спасти граждан, и после оказания первой помощи они убыли к местам проживания», – сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Ведомство напоминает жителям приграничья, что места отдыха на реке Амур, а также в водоемах, по обе стороны вниз и вверх по течению, не оборудованы как пляжи, на них не предусмотрено размещение спасателей, в связи с чем купаться там запрещено.

Просмотров всего: 961

#происшествия

распечатать


Происшествия

Благовещенец обокрал свою дочь, но возместил ущерб

сегодня, 17:04
Происшествия 1

Мошенники просят благовещенцев снимать деньги и вносить их на «альтернативные» счета
Происшествия 2

В Благовещенске утонул 16-летний юноша
Происшествия 7

Под Хабаровском задержана 80-летняя бабушка, подозреваемая в серийных убийствах
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь