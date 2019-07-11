В Хэйхэ создадут логистический хаб для отправки грузов через РФ в другие страны

В районе пунктов будет создана инфраструктура для перевалки, сортировки и хранения грузов, переработки сырья, и предоставления логистических и финансовых услуг для компаний.

«Провинция Хэйлунцзян смотрит в Европу (…) через свои пункты пропуска на границе с Россией, благодаря новой концепции развития логистических артерий, позволяющих с модернизацией инфраструктуры увеличить грузопоток», – сообщает Biang.ru со ссылкой на издание «Хэйлунцзян Цзинцзибао».

Проект предполагает, что через пограничные с РФ китайские города потоки грузов пойдут не только в Россию, но и в Монголию, Японию, Южную Корею, КНДР и в другие страны. При этом будут задействованы не только наземные транспортные коридоры, которые проходят через эти пограничные города, но и авиакоридоры, учитывая, что почти все пограничные китайские города имеют аэропорты.