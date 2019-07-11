Рыбака подозревают в уничтожении лотосов в Благовещенском районе

Фото: архив Павла Жирнова

Житель Благовещенска, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов сообщил ИА «Амур.инфо» о проблеме, которая его сильно беспокоит. По словам ученого, возникла угроза лотосам Комарова на озере в селе Владимировка Благовещенского района – их уничтожают. В злодеяниях Жирнов подозревает одного из рыбаков.

Ученый провел ревизию посадок лотоса, которая показала, что листья растения выдернуты из воды и кучками валяются в прибрежной траве. «Еще неделю назад лотос занимал ту же площадь, что и в 2018 году. Сейчас целые листья плавают только на середине озера. Ондатру тут винить не в чем, так напакостить она не способна. Есть подозрение, что лотос специально уничтожает один из рыбаков, проживающий в доме на берегу озера вблизи лотосового насаждения. Недели три назад он высказывал мне претензии, когда я приезжал посмотреть, как начинают появляться на воде первые листья. Суть претензий в том, что лотос привлекает много людей, которые не дают ему спокойно рыбачить именно в этом месте, – хотя лотос занимает, наверное, менее 1 % общей площади водоема – и в том, что лотос в конечном итоге погубит озеро. Лица его я не рассмотрел, потому что общаться он со мной предпочел с большого расстояния», – сообщил Павел Жирнов.

Благовещенец отметил, что обратился по данному факту в природоохранную прокуратуру и в администрацию Благовещенского района. «Мне закон не дает права какие-то меры физические предпринимать, поэтому я написал в соответствующие органы, пускай занимаются, если они посчитают, что это нужно», – сказал Павел Александрович.

Как сообщало Амур.инфо, лотосы Комарова на озере в селе Владимировка появились благодаря усилиям Павла Жирнова. Краснокнижное растение было высажено в 2016 году, успешно перезимовав и дав первые цветы в сентябре 2017-го.