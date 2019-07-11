Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:30 1

Рыбака подозревают в уничтожении лотосов в Благовещенском районе

Рыбака подозревают в уничтожении лотосов в Благовещенском районе
Фото: архив Павла Жирнова

Житель Благовещенска, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов сообщил ИА «Амур.инфо» о проблеме, которая его сильно беспокоит. По словам ученого, возникла угроза лотосам Комарова на озере в селе Владимировка Благовещенского района – их уничтожают. В злодеяниях Жирнов подозревает одного из рыбаков.

Ученый провел ревизию посадок лотоса, которая показала, что листья растения выдернуты из воды и кучками валяются в прибрежной траве. «Еще неделю назад лотос занимал ту же площадь, что и в 2018 году. Сейчас целые листья плавают только на середине озера. Ондатру тут винить не в чем, так напакостить она не способна. Есть подозрение, что лотос специально уничтожает один из рыбаков, проживающий в доме на берегу озера вблизи лотосового насаждения. Недели три назад он высказывал мне претензии, когда я приезжал посмотреть, как начинают появляться на воде первые листья. Суть претензий в том, что лотос привлекает много людей, которые не дают ему спокойно рыбачить именно в этом месте, – хотя лотос занимает, наверное, менее 1 % общей площади водоема – и в том, что лотос в конечном итоге погубит озеро. Лица его я не рассмотрел, потому что общаться он со мной предпочел с большого расстояния», – сообщил Павел Жирнов.

Благовещенец отметил, что обратился по данному факту в природоохранную прокуратуру и в администрацию Благовещенского района. «Мне закон не дает права какие-то меры физические предпринимать, поэтому я написал в соответствующие органы, пускай занимаются, если они посчитают, что это нужно», – сказал Павел Александрович.

Как сообщало Амур.инфо, лотосы Комарова на озере в селе Владимировка появились благодаря усилиям Павла Жирнова. Краснокнижное растение было высажено в 2016 году, успешно перезимовав и дав первые цветы в сентябре 2017-го.

Просмотров всего: 561

#природа #происшествия

распечатать


Происшествия 1

За незаконно добытого лося амурчанину придется заплатить 240 тысяч рублей

Происшествия 1

В Благовещенске утонул 16-летний юноша
Происшествия 4

Под Хабаровском задержана 80-летняя бабушка, подозреваемая в серийных убийствах
Происшествия

В Приамурье пограничники спасли на реке двух людей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • slavik110

    slavik110
    2 часа назад

    Живу рядом с этим озером и два года радовался, глядя на эту красоту. А в этом году не видно ничего. Теперь понятно, куда они делись, помешали "почётному рыболову". Печально, что усилия Павла пошли прахом ради пары гольянов.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь