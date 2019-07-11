Над мэрией французского Желоса теперь развевается российский флаг

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

Руководство французского города откликнулось на предложение российской стороны увековечить память верной жены и сподвижницы графа, благодаря деятельности которого были установлены дальневосточные границы России. В результате совместной работы со стороны мэрий двух городов и инициатора идеи – доцента кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Ольги Кухаренко – могила Екатерины Николаевны была восстановлена и, по словам мэра Желоса, стала достопримечательностью французского города.

Мэр города Паскаль Мора выразил надежду, что в будущем Благовещенск и Желос, которые уже связаны узами дружбы и совместным историческим прошлым, свяжут и побратимские отношения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.