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Над мэрией французского Желоса теперь развевается российский флаг

Над мэрией французского Желоса теперь развевается российский флаг
Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

Во Франции мэр Желоса Паскаль Мора в знак уважения и дружбы установил на здании мэрии наряду с национальным флагом и флагом Евросоюза флаг Российской Федерации. В этом городе восстановлено место захоронения Элизабет Буржуа де Ришмон (Екатерины Николаевны) – вдовы одного из основателей Благовещенска графа Николая Муравьева-Амурского.

Руководство французского города откликнулось на предложение российской стороны увековечить память верной жены и сподвижницы графа, благодаря деятельности которого были установлены дальневосточные границы России. В результате совместной работы со стороны мэрий двух городов и инициатора идеи – доцента кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Ольги Кухаренко – могила Екатерины Николаевны была восстановлена и, по словам мэра Желоса, стала достопримечательностью французского города.

Мэр города Паскаль Мора выразил надежду, что в будущем Благовещенск и Желос, которые уже связаны узами дружбы и совместным историческим прошлым, свяжут и побратимские отношения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#история #мэрия #память

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