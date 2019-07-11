В Амурском музее впервые открылась выставка мастера «сурового стиля» Игоря Обросова (18+)

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Выставка классика отечественного искусства второй половины XX века, народного художника РСФСР Игоря Обросова открылась в Амурском областном краеведческом музее. Обросов – яркий представитель «сурового стиля», который вырос из личной детской трагедии и трагедии целой страны.

Работы Обросова находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Российской академии художеств. В Амурской области картины Игоря Обросова экспонируются впервые.

Среди основных работ Игоря Обросова – «Голубые озера льна», «Яхромские высоты», «Портрет матери», «Противостояние», «Встречая и провожая эшелоны», «Скорбь земли Тверской»; портреты: Василия Шукшина, Беллы Ахмадулиной, Федора Тютчева, Александра Солженицына, Александра Вертинского.

В экспозиции представлено около 50 произведений, которые рассказывают о жизни русской деревни, впечатлениях от зарубежных поездок художника. Эффектно выделяются несколько ярких пятен: почти кустодиевские пышнотелые дамы и натюрморты, похожие на аппликации, – литографии «Натюрморт с чайником и лимонами» и «Натюрморт с гранатом» 1970 года.

Выставка «Игорь Обросов. Живопись, графика» открылась в рамках X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», она организована Фондом развития современного искусства (г. Москва).

«Игорь Обросов – из уникального поколения шестидесятников. Я называю эту эпоху "проторенессансом" русского искусства, который дал миру сегодняшних художников, какими мы их видим. Он был секретарем Союза художников СССР, многим дал путевку в жизнь. Много работ находится в Китае. Все эти работы принадлежат семье», – рассказал Петр Баранов, куратор Фонда развития современного искусства.

Главной краской для Игоря Обросова была черная во всех ее проявлениях. Когда Игорю было 7 лет, его отца, Павла Николаевича Обросова, организатора советского здравоохранения, директора института имени Склифосовского арестовали по обвинению в провокаторской деятельности. 15 марта 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР он был приговорен к расстрелу. Реабилитирован 10 декабря 1955 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР. В 1980-х годах, когда начался процесс разоблачения сталинских репрессий, художник Игорь Обросов написал триптих «Посвящение отцу». Эти известные во всем мире работы также сейчас экспонируются в музее.

«Да, черный. Но в его черном есть много белого, добра и всего хорошего. Это визитная карточка. Уже поняв этот стиль, можно увидеть его картины и где-то безошибочно узнать: "О, это Обросов!"» – отметил Петр Баранов.

Выставка будет работать до 25 августа. Подробнее о ней можно узнать в рубрике «Культпросвет».