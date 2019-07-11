Мертвая женщина помогла ребенку появиться на свет

В США женщина родила ребенка после пересадки матки умершего донора. Этот случай стал первым успешным в мире.

Для участия в эксперименте ученые пригласили 10 женщин. У каждой из приглашенных был одинаковый диагноз – маточное бесплодие. Специалисты решили провести странный эксперимент – пересаживание матки от здоровых умерших женщин бесплодным. С 2015 года, когда проект только начался, хирурги провели пять пересадок органов, три из которых завершились успешно.

В результате одной из таких трансплантаций в июне 2019 года в США родился ребенок. На данный момент две пациентки ожидают пересадки эмбриона, а несколько других подопытных стоят в очереди на трансплантацию органа.

Как правило, донорами матки становятся живые люди. Врачи и пациентки считают, что открытие может стать новым способом лечения бесплодия, сообщает «Лента.ру».