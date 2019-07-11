Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:31 0

Мертвая женщина помогла ребенку появиться на свет

Мертвая женщина помогла ребенку появиться на свет
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

В США женщина родила ребенка после пересадки матки умершего донора. Этот случай стал первым успешным в мире.

Для участия в эксперименте ученые пригласили 10 женщин. У каждой из приглашенных был одинаковый диагноз – маточное бесплодие. Специалисты решили провести странный эксперимент – пересаживание матки от здоровых умерших женщин бесплодным. С 2015 года, когда проект только начался, хирурги провели пять пересадок органов, три из которых завершились успешно.

В результате одной из таких трансплантаций в июне 2019 года в США родился ребенок. На данный момент две пациентки ожидают пересадки эмбриона, а несколько других подопытных стоят в очереди на трансплантацию органа.

Как правило, донорами матки становятся живые люди. Врачи и пациентки считают, что открытие может стать новым способом лечения бесплодия, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 597

#жизнь #США

распечатать


Общество 10

Накипело: благовещенцы обсуждали, как заставить работать закон о тишине
В России и мире 1

Худеть по-новому способу предложили ученые
Общество 2

Красный Крест в Приамурье начал сбор помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Общество 7

Первомайский парк, Тайвань, Астрахановка: благовещенцы назвали места для благоустройства
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь