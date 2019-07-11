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Непогода задержалась в Амурской области: прогноз на 12 июля

Непогода задержалась в Амурской области: прогноз на 12 июля
Фото: Амур.инфо

12 июля ночью в Амурской области переменно облачно, местами пройдет дождь, гроза. В отдельных районах туман. Ветер с северо-востока разгонится до 5, местами при грозе – до 12 метров в секунду. Температура составит 16...21, местами по северу – до 10 градусов.

Днем в большинстве районов ожидаются дожди, местами ливни, грозы. Северо-восточный ветер, на юге области с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду, местами при грозе усиление составит 10...15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 26...31, в дожде – до 25.

В Благовещенске ночью и днем переменная облачность, пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер с северо-восточного перейдет на юго-восточный. Ночью его скорость составит 1-6, днем – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 19...21, днем поднимется до 28...30, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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