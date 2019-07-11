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сегодня, 13:14 7

Виктор Черемисин: давать деньги мамочкам – неправильно

Виктор Черемисин: давать деньги мамочкам – неправильно
Фото: Амур.инфо

В эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» политолог и бизнесмен Виктор Черемисин рассуждал о волонтерстве и проектной деятельности на средства грантов. О том, «кому делают хорошо общественники» говорили в программе «Время Ч».

В программе отметили, что в Благовещенске усилилась гражданская активность. Развитие получает проектная деятельность. Практически каждую неделю появляются новости о проектах, которые реализуются на гранты общественниками. В их числе социальный проект «Мамин дом», на реализацию которого амурчанке выделили 300 тысяч рублей. Еще один проект, который будет реализован на средства гранта – мастерская, где беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут учить шить.

В эфире рассуждали и о том, почему важно поддерживать социально незащищенных мам не только пособиями.

«Давать деньги мамочкам неправильно. Это как кормить рыбой или дать удочку, в данном случае государство дает удочку, то есть учит ловить рыбу. То есть один предприниматель, который не имеет средств, но хотел бы создать общественно полезное дело с минимальной рентабельностью для незащищенных слоев населения приходит к государству и говорит: "Я хочу". Они обсчитывают и говорят: "Мы дадим грант"», – сказал Виктор Черемисин.

В программе предположили, что, к примеру, мастерская для беременных может закрыться, потому что грант рассчитан всего на год. Виктор Черемисин сообщил, что, как правило, 70 % проектов, реализующихся на гранты, закрываются.

«Для того чтобы стартап случился, нужны две составляющие: идея и деньги. Соответственно, когда возникает человек, готовый этот стартап организовать, он говорит: "Дайте мне, условно, рычаг, и я переверну земной шар, если будет обо что опереться". И ему дают эту сумму и говорят: "Покажи себя". Вот так это называется – покажи себя. И даже если это деньги на год, во-первых, за год этот стартап кому-то поможет. Бывает и так, что никому не поможет, тогда эта идея просто умрет. Но если поможет и окажется, что это социально важно, значимо и у него много клиентов, то тогда этот стартап переходит в стадию социальных проектов, которые государство или муниципалитет начинает поддерживать системно. Такие стартапы перестают быть стартапами и становятся социальными проектами. (….)

Когда государство видит активное участие общественности или общественников, конечно, такие вещи правильно финансировать. И правильно предусматривать на такие цели деньги, и правильно спрашивать за эти деньги. Как правило, из стартапов выживают процентов 30. Это нормальная статистика, и это нормальное количество стартапов. То есть мы должны понимать, что 70 % грантов канет в Лету, а 30 – перестанут быть стартапами и превратятся в проекты», – сказал бизнесмен.

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#СМИ #Эхо Москвы #Кусок эфира

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Сколько можно пиарить эту рожу? Тошнит

  • Lady G

    Lady G
    1 час назад

    просто ужас. лучше бы не фотали

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Посмотрим через год прав был черемисин или нет. Я склоняюсь тоже что этот проект какая то шляпа

  • Альтер

    Альтер
    54 минуты назад

    При чем тут рожа? ВЮЧ своеобразный но вполне умный и интересный управленец-это факт.

    Давайте посмотрим при ком были организованы все муниципальные предприятия, которые давали ДОХОД городскому бюджету и наводили порядок на рынке услуг

    ГСТК МП Деловой центр Автопарки и так далее

    И что с ними стало сейчас?

    Одни только киты на центральном рынке все работали по документам и пополняли бюджет города

    И по поводу данной точки зрения он абсолютно ПРАВ

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    Как-то вспомнилось:

    Дайте человеку не рыбу, а удочку и пусть сдохнет с голода с этой удочкой на берегу реки.

  • Мизинец

    Мизинец
    46 минут назад

    Жлобы. Только и смотрят где урезать и как наказать. Черемисин себя мамочкой почувствовал, давно в декрете отсидел, знает сколько времени и сил отнимает новорожденный? Учить держать удочку нужно с малолетства, а после помогать. Не друзьям олигархам, а молодым мамочкам, от мамочек пользы больше, они рожают и воспитывают будущих граждан, без которых политики лишь ноль без палочки

  • Сашковна

    Сашковна
    33 минуты назад

    Согласна с ним полностью. Задрали эти яжематери со своими грантами и прочее. Если хочешь завести ребенка, думай на что ты его будешь содержать.

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