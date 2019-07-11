Виктор Черемисин: давать деньги мамочкам – неправильно

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В эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» политолог и бизнесмен Виктор Черемисин рассуждал о волонтерстве и проектной деятельности на средства грантов. О том, «кому делают хорошо общественники» говорили в программе «Время Ч».

В программе отметили, что в Благовещенске усилилась гражданская активность. Развитие получает проектная деятельность. Практически каждую неделю появляются новости о проектах, которые реализуются на гранты общественниками. В их числе социальный проект «Мамин дом», на реализацию которого амурчанке выделили 300 тысяч рублей. Еще один проект, который будет реализован на средства гранта – мастерская, где беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут учить шить.

В эфире рассуждали и о том, почему важно поддерживать социально незащищенных мам не только пособиями.

«Давать деньги мамочкам неправильно. Это как кормить рыбой или дать удочку, в данном случае государство дает удочку, то есть учит ловить рыбу. То есть один предприниматель, который не имеет средств, но хотел бы создать общественно полезное дело с минимальной рентабельностью для незащищенных слоев населения приходит к государству и говорит: "Я хочу". Они обсчитывают и говорят: "Мы дадим грант"», – сказал Виктор Черемисин.

В программе предположили, что, к примеру, мастерская для беременных может закрыться, потому что грант рассчитан всего на год. Виктор Черемисин сообщил, что, как правило, 70 % проектов, реализующихся на гранты, закрываются.

«Для того чтобы стартап случился, нужны две составляющие: идея и деньги. Соответственно, когда возникает человек, готовый этот стартап организовать, он говорит: "Дайте мне, условно, рычаг, и я переверну земной шар, если будет обо что опереться". И ему дают эту сумму и говорят: "Покажи себя". Вот так это называется – покажи себя. И даже если это деньги на год, во-первых, за год этот стартап кому-то поможет. Бывает и так, что никому не поможет, тогда эта идея просто умрет. Но если поможет и окажется, что это социально важно, значимо и у него много клиентов, то тогда этот стартап переходит в стадию социальных проектов, которые государство или муниципалитет начинает поддерживать системно. Такие стартапы перестают быть стартапами и становятся социальными проектами. (….)

Когда государство видит активное участие общественности или общественников, конечно, такие вещи правильно финансировать. И правильно предусматривать на такие цели деньги, и правильно спрашивать за эти деньги. Как правило, из стартапов выживают процентов 30. Это нормальная статистика, и это нормальное количество стартапов. То есть мы должны понимать, что 70 % грантов канет в Лету, а 30 – перестанут быть стартапами и превратятся в проекты», – сказал бизнесмен.