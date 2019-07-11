В Шимановске сотрудники Росгвардии нашли на обочине избитого сожительницей мужчину

В Шимановске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили на обочине дороги раненого мужчину. Экипаж находился на маршруте патрулирования и, проезжая улицу Орджоникидзе, заметил человека. Мужчина рассказал, что его побила сожительница.

Сотрудники заметили, что в области груди у пострадавшего были кровоподтеки с резаной раны. Об этом незамедлительно было доложено оперативному дежурному МО МВД России «Шимановский». Потерпевшему оказали первую помощь и вызвали на место бригаду врачей.

Со слов 52-летнего горожанина, было установлено, что побои нанесла его сожительница. После передачи потерпевшего врачам скорой помощи экипаж вневедомственной охраны проехал по указанному адресу и задержал 52-летнюю подозреваемую. Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в дежурную часть.