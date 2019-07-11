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11июля
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сегодня, 11:59 0

В Благовещенске отключат горячую воду в районе тепличного и молочного комбинатов

В Благовещенске отключат горячую воду в районе тепличного и молочного комбинатов
Фото: Амур.инфо

Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к холодам. В понедельник, 15 июля, в соответствии с графиком отключений, энергетики приступят к плановому ремонту тепломагистрали СХПК «Тепличный».

Горячее водоснабжение приостановят благовещенцам, живущим в районах Плодопитомника; СХПК «Тепличный»; молочного комбината; погранотряда (воинская часть 2068); между ул. Тепличной и Студенческой, от Игнатьевского шоссе до СХПК «Тепличный»; а также микрорайонах Солнечный, АНК, Подсолнухи.

Горячее водоснабжение возобновится здесь в 20:00 26 июля.

За время проведения ремонтных работ специалисты цеха тепловых сетей БТЭЦ проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов, часть запорной арматуры заменят, произведут ремонт тепловых камер. Также сделают техническое диагностирование трубопроводов для детального определения состояния металла, сообщает пресс-служба Благовещенской ТЭЦ.

«Поддержание теплосетевого хозяйства в работоспособном состоянии – одна из первоочередных задач энергетиков Благовещенской ТЭЦ, которая является основным источником тепловой энергии в городе. Энергетики с заботой о людях качественно проводят ремонты магистральных тепловых сетей. Доказательством этому может служить тот факт, что на всех 4 тепломагистралях Благовещенской ТЭЦ не случалось порывов, повлекших отключение горожан от тепла в отопительные периоды, на протяжении 20 лет», – рассказал главный инженер филиала «Амурская генерация» Алексей Яшин.

12 июля после ремонта горячая вода должна вернуться в дома от улицы Пролетарской до Красноармейской между улицами Богдана Хмельницкого и Железнодорожной.

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#ЖКХ

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