Соцсети: в Свободном из крана пошла голубая вода (видео)

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В социальных сетях опубликовали необычное видео, связанное с проблемами водоснабжения. По информации инстаграм-паблика notsvb, в Свободном в одном из домов из крана пошла голубая вода. При этом адрес паблик не уточняет.

«Обратку из сливного бачка унитаза пусть проверят у всех жильцов. У кого-то в обратную сторону засосало жидкость с таблеткой для дезинфекции бачка, стопиццот таких сообщений в интернете про синюю воду», – прокомментировал это сообщение один из пользователей.

Проблему голубой воды освещали некоторые российские СМИ. На это жаловались, к примеру, жители Ростова, Новороссийска, Стерлитамака.

«Скорей всего, жидкость меняет цвет по вине самих жильцов, самовольно подключающих к водопроводной сети стиральные машинки или другую бытовую технику, которая работает с применением различных химических веществ», – такое мнение приводят «Метеовести» со ссылкой на специалистов водоканала. «Возможно, окраска произошла после отключения воды, когда в вакуум засосало моющее средство из самой квартиры, скорее всего, из смывного бачка», – цитирует стерлитамакский водоканал «Российская газета».

Украинское издание «ТСН», сообщая о проблеме голубой воды в городе Макеевка, пишет, что она может быть небезопасна для человека, вызывая отравление.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Свободного. Там рассказали, что в городскую ЕДДС за последние несколько дней никаких жалоб на синюю воду не поступало. Мэрия напоминает горожанам телефон ЕДДС: 8 (41643) 515-08.