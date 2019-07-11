АмГУ, БГПУ и ДальГАУ запустят в Приамурье проекты стоимостью почти 6 миллионов

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Амурские вузы стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, который проводило Федеральное агентство по делам молодежи. По результатам рекомендаций экспертной комиссии всего поддержано 609 проектов от 255 учреждений страны.

Амурскому государственному университету удалось получить финансирование на воплощение в жизнь сразу четырех задумок. В Приамурье будут организованы такие мероприятия, как «Медиамарафон», амурский студенческий фестиваль по хореографии «Линия танца», туристический фестиваль «Туристический калейдоскоп», запущен патриотический проект «Амур, звучащий в сердце». В общей сложности на проведение данных мероприятий Росмолодежь выделила 2,1 миллиона рублей.

Самый дорогостоящий проект, на реализацию которого выделено 3,5 миллиона рублей, предложил Благовещенский государственный педуниверситет. Вуз намерен организовать всероссийские студенческие игры боевых искусств.

Также Федеральным агентством по делам молодежи поддержана инициатива от Дальневосточного государственного аграрного университета. Организация слета молодых студенческих семей «Счастливая семья» обойдется в 300 тысяч рублей.

К настоящему времени на реализацию идей амурской молодежи Росмолодежью выделено свыше 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.