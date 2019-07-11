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11июля
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сегодня, 10:51 1

Роскосмос предложил проводить свои закупки в закрытом режиме

Роскосмос предложил проводить свои закупки в закрытом режиме
Фото: сайт Роскосмоса

«Роскосмос» предложил закрыть информацию о госзакупках в ракетно-космической отрасли. Как пояснили в госкорпорации: открытые закупки могут раскрыть информацию «ограниченного доступа». Ведомство рассчитывает, что поправки вступят в силу в декабре 2019 года.

Если эту идею претворят в жизнь, то потребуется внести изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информация о разработке проекта поправок в закон размещена на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК. Текст самого законопроекта пока не опубликован, однако в паспорте документа указано, что разработан он «Роскосмосом».

«Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли», — отметили в корпорации.

Ранее засекретить свои госзакупки предложили Федеральная служба охраны и Федеральная служба войск национальной гвардии, пишет davydov.in.

В апреле 2019 года стало известно, что правительство выступило против засекречивания всех закупок в рамках гособоронзаказа. В июне Счетная палата сообщила, что в 2018 году объем непубличных закупок составил около 7 % ВВП, или 7,5 триллиона рублей, что вдвое больше, чем в предыдущем году (3,4 триллиона рублей).

Как сообщало Амур.инфо, в июне ГК «Роскосмос» заказал на сайте госзакупок секретарей для своих руководителей, в том числе для космодрома Восточный в Амурской области. Лот на оказание услуг по организационному и документационному обеспечению деятельности топ-менеджеров размещен на сайте госзакупок. Закупать услуги Роскосмос будет у единственного поставщика – «Объединенной ракетно-космической корпорации», своей дочерней структуры. С ней уже заключен контракт. Сумма контракта – 218,9 миллиона рублей.

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#космодром #космос #экономика

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    "Роскосмосу" - ЗАЧЁТ!!! Если при "открытых" закупках на строительстве "Восточного" рассосалось около 10 лярдов(!!!) (инфа из инета), то сколько "уйдёт" если их (закупки) "закрыть"?

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