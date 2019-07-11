Роскосмос предложил проводить свои закупки в закрытом режиме

Фото: сайт Роскосмоса

Если эту идею претворят в жизнь, то потребуется внести изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информация о разработке проекта поправок в закон размещена на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК. Текст самого законопроекта пока не опубликован, однако в паспорте документа указано, что разработан он «Роскосмосом».

«Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли», — отметили в корпорации.

Ранее засекретить свои госзакупки предложили Федеральная служба охраны и Федеральная служба войск национальной гвардии, пишет davydov.in.

В апреле 2019 года стало известно, что правительство выступило против засекречивания всех закупок в рамках гособоронзаказа. В июне Счетная палата сообщила, что в 2018 году объем непубличных закупок составил около 7 % ВВП, или 7,5 триллиона рублей, что вдвое больше, чем в предыдущем году (3,4 триллиона рублей).

Как сообщало Амур.инфо, в июне ГК «Роскосмос» заказал на сайте госзакупок секретарей для своих руководителей, в том числе для космодрома Восточный в Амурской области. Лот на оказание услуг по организационному и документационному обеспечению деятельности топ-менеджеров размещен на сайте госзакупок. Закупать услуги Роскосмос будет у единственного поставщика – «Объединенной ракетно-космической корпорации», своей дочерней структуры. С ней уже заключен контракт. Сумма контракта – 218,9 миллиона рублей.