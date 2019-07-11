В РПЦ создали правила общения священников с веганами и геймерами

«В настоящее время молодежное культурное пространство отличается чрезвычайной многослойностью», – отмечается в документе.

Далее церковнослужителям рассказывают о «трендах современных молодежных субкультур». Сообщается, что среди молодежи есть приверженцы здорового образа жизни: веганы, вегетарианцы, последователи правильного питания. Часть молодых людей увлечены экстримом и спортом (паркур, воркаут, руферы, сталкеры, роллеры, скейтеры, стритрейсеры, уличные танцоры хастла, брейка). Развивается волонтерство (LizaAlert, «Старость в радость», служба «Милосердие»). Уточняется, что в каждом городе есть геймеры, любители настольных игр и гаджетов и футбольные фанаты.

«Наращивает популярность сопротивление массовизации (антигламурные настроения и инициативы, осмысленное потребление) и формальному администрированию (сетевая взаимопомощь, флешмобы: #учителятожелюди, #язахрам и др.)», – объясняется настоятелям.

При общении с представителем субкультуры священнослужителям советуют уважать собеседника, принимать его, проявлять искренность, разговаривать тактично и с достоинством. Если молодой человек адекватен, то предлагается следующий метод: признать его желание к переменам и направить это желание в правильное русло.

«Некоторые высказывания в беседе с представителями субкультур могут смутить, вывести из равновесия и даже оскорбить. К этому надо быть готовым. Нельзя реагировать на нападки в свой адрес. Если эти обвинения ложны – спокойно опровергнуть их», – говорится в документе.

Также православным объединениям советуют активно вести социальные сети. «Увлекательный, искренний рассказ о том, чем живет приход, об инициативах молодежных объединений и их лидеров, о необходимой социальной помощи и т.п. не только привлечет новых читателей, но и может помочь кому-то переступить порог храма», – сообщается в рекомендациях.