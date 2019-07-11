Выходные в Благовещенске: где принять участие в мероприятиях бесплатно и выиграть призы

Мы же «Афиша», значит, должны вещать и о досуговых мероприятиях! Для тех, кто остается в городской среде, этот материал вполне может оказаться полезным. Говоря – «не потратив ни рубля» – мы имели ввиду бесплатные мероприятия. Естественно, не считаем ваши траты на проезды, перекусы и остальные прихоти – у каждого они индивидуальны. Наше дело лишь дать «пароли-явки», а как их использовать – тоже сугубо индивидуально. Рассказываем о 6 мероприятиях, которые, по мнению редакции, стоит посетить. Чтобы потом не говорили, что у нас в Благовещенске заняться нечем!

13 ИЮЛЯ, СУББОТА

12:00 – торжественное мероприятие, посвященное дню семьи, 4+

Если у вас есть ребятишки, то берите их с собой и вперед – на стадион школы № 15! Там в 12:00 пройдет торжественное мероприятие, на котором будут не только чествовать супружеские пары, но и проведут соревнование «Мама, папа, брат и я – очень дружная семья». Также ребятню и их родителей ожидают игровая программа с ростовыми куклами и яркая фотозона.

17:00 – познавательная прогулка «Народный экскурсовод», 6+

При желании, вы можете стать участником второй пешеходной экскурсии, которую проведет первый дипломированный народный экскурсовод Благовещенска Валентина Кобзарь. Тема – «Чехов в Благовещенске». Записываться на нее не нужно. Просто подходите к 17:00 в район Триумфальной арки. В рамках экскурсии вам покажут места, в которых побывал Антон Павлович Чехов.

17:30 – memas club, 12+

Нет интереса и желания идти на экскурсию, посвященную А.П. Чехову, идите в ММБ им. А.П. Чехова (ул. Комсомольская, 3), там пройдет мероприятие, посвященное мемам. Вам расскажут подробнее о них через реальные факты, знакомства и юмор.

20:00 – массовый велопробег «Ночь на колесах», 12+

Массовый велопробег для Амур.инфо стал традицией! Проводим каждый год и не оставляем участников без подарков. Чтобы их заполучить, ничего платить или покупать не нужно! Подробнее об этом читайте в нашем материале «Велопробег "Ночь на колесах": как принять участие и о призах».

В 20:00 сбор участников и их регистрация на территории ОКЦ, а также старт концертной программы и начало работы фотозон. В 21:30 старт велопробега. Как только он завершится, на площади ОКЦ пройдет розыгрыш призов.

14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16:00 – просмотр и обсуждение фильма «Виноваты звезды», 12 +





Лукавить не буду, этот фильм любят многие мои знакомые. Он снят по роману Джона Грина. Главная героиня больна раком и ходит в группу поддержки, где знакомится с Августом Уотерсом. Они влюбляются и понимают, что смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. Если вам нравится обсуждать просмотренные фильмы, обязательно приходите в ММБ им. А.П. Чехова (ул. Комсомольская, 3). Там таких, как вы, будет много!

18:00 – танцевальный Jam Session, 12+

Фото: администрация Благовещенска

Хотите стать участником традиционного танцевального шоу Jam Session? Тогда скорее звоните по телефону 8924-443-06-46 и оставляйте заявку на участие! Повторимся: участие бесплатное для всех желающих! Jam session – это полная импровизация от танцоров на заданную тему, длящаяся около двух часов. Не желаете принимать участие, приходите просто посмотреть. Увидите импровизации в стиле Hip-hop и Dancehall. Мероприятие пройдет на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки.

А какие у вас планы на выходные? Делитесь!