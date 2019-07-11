В Тынде появится новая пляжная зона

Фото: пресс-служба администрации Тынды

В столице БАМа начались работы по благоустройству пляжной зоны на левом берегу реки Тынды. По итогам открытого голосования, прошедшего 18 марта 2018 года, была определена общественная территория «Пляжная зона».

1 июля с подрядчиком заключили муниципальный контракт на сумму почти 12 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Уже сейчас здесь идут работы по вырубке деревьев и кустарников, выравнивают участок с помощью спецтехники. После завершения работ на этом месте появятся спортивная площадка для игры в пляжный волейбол и футбол, детская площадка (качели, песочница, горки), скамейки и урны. Также на пляже установят беседки, шезлонги, столы с зонтиками, раздевалки и биотуалеты. Оборудуют контейнерные площадки, обустроят авто и велопарковку, мостик и пешеходную дорожку, укрепят береговую зону.

Работы планируют завершить к 1 октября. Пляжная зона благоустраивается по программе формирования городской среды, в следующем году по этой же программе будет облагорожен сквер возле районной администрации. Годом ранее в рамках программы в порядок привели городской парк Тынды.