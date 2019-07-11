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11июля
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сегодня, 10:45 3

В Тындинском районе люди подкармливают молодого медведя (фото, видео)

В Тындинском районе люди подкармливают молодого медведя (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео встречи с молодым медведем на трассе в Тындинском районе. Она произошла на днях на автодороге Тында – Нерюнгри, примерно в 50 километрах от Тынды, в районе перевала Цыганка.

Как рассказала отправившая ролик Ирина, этого зверя они видят не в первый раз. «Мы часто видим этого мишку. Там его уже все кормят, он уже словно ручной такой. Все, кто проезжает, останавливаются. Что есть, тем и кормим, можно так сказать», – отмечает женщина.

Люди полагают, что мать этого молодого медведя застрелили. «Была мамка с двумя медвежатами, приходила в поселок, опять же по слухам все это, что мамку застрелили, и, видимо, это тот медвежонок. Он в одном и том же месте, в принципе, и ходит, никуда не убегает», – рассказывает Ирина.

10 июля Амур.инфо публиковало видео встречи с медведем, предположительно, в Тындинском районе. «Это видео не наше, а медведь, мне кажется, тот же», – прокомментировала ролик Ирина.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу управления по охране животного мира Амурской области.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Молодец девушка Ирина и остальные сочувствующие. Подкармливают дикого зверя, не дают ему сдохнуть. Только НО!!!!

    Прикормленный и привыкший к людям зверь потом припрётся в лагерь к отдыхающим. Будет объявлен опасным зверем и ему быстро егеря в череп пулю пустят.

    Это если повезёт. А если не повезёт. то и у отдыхающих охотников на него планов громадьё будет.

    Медвежьи лапы и желчь сама в табор пришли.

    Спасибо вам "доброжелателям" сердобольным, а так же вашим родителям, которые такую простую истину. как "никогда не корми дикого хищника" в ваши бошки дурные не по вбивали с детства.

    В любом случае, прикармливающие ... медведу недолго осталось бродить по этой грешной земле.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Доприкармливаются)

    Прикормили возле Корсакова медведицу, дочь ее теперь каждый день видит с тремя медвежатами - один пестун, два малых совсем. Вдоль дороги бродят, ждут кусочков...

    Уже в лес за грибами ягодой люди не пойдут, опасно. Да и пешком на работу не прогуляются.

    Рядом фермы, проголодается семейка медвежья, полезет за телятами.

    Люди думают что делают?

    Давно пора численность уменьшать, а то хозяева острова медведи...

  • Нур

    Нур
    52 минуты назад



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