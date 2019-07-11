В Тындинском районе люди подкармливают молодого медведя (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео встречи с молодым медведем на трассе в Тындинском районе. Она произошла на днях на автодороге Тында – Нерюнгри, примерно в 50 километрах от Тынды, в районе перевала Цыганка.

Как рассказала отправившая ролик Ирина, этого зверя они видят не в первый раз. «Мы часто видим этого мишку. Там его уже все кормят, он уже словно ручной такой. Все, кто проезжает, останавливаются. Что есть, тем и кормим, можно так сказать», – отмечает женщина.

Люди полагают, что мать этого молодого медведя застрелили. «Была мамка с двумя медвежатами, приходила в поселок, опять же по слухам все это, что мамку застрелили, и, видимо, это тот медвежонок. Он в одном и том же месте, в принципе, и ходит, никуда не убегает», – рассказывает Ирина.

10 июля Амур.инфо публиковало видео встречи с медведем, предположительно, в Тындинском районе. «Это видео не наше, а медведь, мне кажется, тот же», – прокомментировала ролик Ирина.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу управления по охране животного мира Амурской области.