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11июля
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сегодня, 10:32 0

В Москве мужчина продал в рабство школьницу

В Москве мужчина продал в рабство школьницу
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

32-летний уроженец Узбекистана хотел отдать в рабство 16-летнюю одиннадцатиклассницу за 500 тысяч рублей. Задержание произошло в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Полицейским стало известно о том, что один из гостей столицы планирует в ближайшее время передать в рабство школьницу. Тогда один из правоохранителей вышел на работорговца под видом покупателя. Мужчины назначили встречу в одном из московских ресторанов на 9 июля, где должен был состояться обмен девочкой на деньги.

Работорговец пообещал клиенту, что за полмиллиона рублей он может делать со школьницей все, что ему захочется. В ресторане оперативник передал ему меченые деньги, после чего подозреваемый был задержан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Известно, что девочка, которую он хотел отдать в рабство, родилась жила и училась в Чебоксарах, сообщает «РЕН ТВ».

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#дети #криминал #происшествия

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