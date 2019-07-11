В Амурской области квартиры в новостройках подорожали больше всех в стране

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Новостройки в России подорожали за год на 11 %. Лидером по росту цен на жилплощадь в новых домах стала Амурская область. В регионе стоимость квадратного метра увеличилась на 31,7 % – до 65 054 рублей. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

Первое место по уровню цен на новостройки занимает Москва (рост на 5,81 % – до 231 584 рублей), следом идут Ялта (рост на 15,8 % – до 127 817 рублей) и Сочи (рост на 18 % – до 120 542 рублей). Санкт-Петербург – на четвертом месте с ценой 120 253 рублей за квадратный метр (+10 % к уровню прошлого года), сообщают «Известия».

В целом стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей. Цены за год снизились только в четырех регионах РФ: в Ярославской области (на 0,16 % – до 44 430 рублей), республиках Ингушетия (на 4 % – до 29 346 рублей) и Коми (на 6,6 % – до 52 529 рублей), а также в Новгородской области (на 8,9 % – до 43 891 рубля).