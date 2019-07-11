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11июля
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сегодня, 10:09 11

В Амурской области квартиры в новостройках подорожали больше всех в стране

В Амурской области квартиры в новостройках подорожали больше всех в стране
Фото: Амур.инфо

Новостройки в России подорожали за год на 11 %. Лидером по росту цен на жилплощадь в новых домах стала Амурская область. В регионе стоимость квадратного метра увеличилась на 31,7 % – до 65 054 рублей. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

Первое место по уровню цен на новостройки занимает Москва (рост на 5,81 % – до 231 584 рублей), следом идут Ялта (рост на 15,8 % – до 127 817 рублей) и Сочи (рост на 18 % – до 120 542 рублей). Санкт-Петербург – на четвертом месте с ценой 120 253 рублей за квадратный метр (+10 % к уровню прошлого года), сообщают «Известия».

В целом стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей. Цены за год снизились только в четырех регионах РФ: в Ярославской области (на 0,16 % – до 44 430 рублей), республиках Ингушетия (на 4 % – до 29 346 рублей) и Коми (на 6,6 % – до 52 529 рублей), а также в Новгородской области (на 8,9 % – до 43 891 рубля).

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#строительство #цены #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Прав оказался тот, кто покупал недвижимость в новостройках летом прошлого года.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 часа назад

    жадный Синьков

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Прав оказался тот, кто покупал недвижимость в Ницце.

  • Написатель

    Написатель
    2 часа назад

    Хныкуля

    жадный Синьков



    Синьков в Свободном с газовиками работает.

    Сдался ему этот геморрой с благовещенскими дольщиками и экскроу-счетами.

    Да ещё и социалку строить.

  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 часа назад

    нет конкуренции-всех пересажали

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Виталий Злочевский

    Прав оказался тот, кто покупал недвижимость в новостройках летом прошлого года.



    Что, Виталий, столько раз кричал "волки, волки!!!, и вот, спустя 7 лет они таки появились.

    Не квартиры подорожали, а цены на них. Не надо путать.

    Если бы некоторые журналюги были потолковее - то они бы соотнесли возросший ценник с количеством проданных квартир.

    Лупануть ценник от балды совсем не значит продать её по такой цене. После анализа цен на авито можно заметить, что присутствуют как адекватные продавцы, так и жадные придурки. В общем ровно то, что и было раньше.

    От себя рекомендую гнать риэлторов ссаными тряпками. Договаривайтесь на прямую с продавцом и оформляйте у нотариусов.

  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Виталий Злочевский

    Прав оказался тот, кто покупал недвижимость в новостройках летом прошлого года.



    ДОООО!!!

    1. Особо источник вызывает доверие:



    Такие данные приводит «Авито Недвижимость».



    На котором одни риэлторы и тусуются. вот и гнут цены. Президенту гильдии риэлтеров это конечно неизвестно.

    2. ну и конечно же это ценник вырос не из за продаж в Благовещенске. а из за продаж квартир в г. Свободный, где ведётся строительство Газпрома. Виталя это конечно же тоже не знает.

    PS: браузер Опера не знает, кто такие риэлторы и предлагает наиболее близкий вариант автозаменны:

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Чувствуется, что оба комментатора являются «спецами» в области недвижимости.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Написатель

    PS: браузер Опера не знает, кто такие риэлторы и предлагает наиболее близкий вариант автозаменны:



    В голосину!



  • неДворник

    неДворник
    1 час назад

    Следующим этапом, будет стагнация строительства, так как, то что построено, не слишком то и берут, а смысл строить новое, если еще не продали старое.

    P.S. Одни рисуют дикий рост зарплат, вторые дикий рост цен. Кто все эти люди, с большими зарплатами и в дорогих квартирах?

  • oenesterov

    oenesterov
    3 минуты назад

    Виталий Злочевский

    Чувствуется, что оба комментатора являются «спецами» в области недвижимости.



    уж извините, не надо быть спецом в области недвижимости, чтобы знать, что средний ценник по области "тянет" Свободный.



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