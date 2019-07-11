Падение уровня жизни россиян еще не достигло дна: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

На Алтае гибнут пчелы; в аэропорты вернут курилки; неорганизованный туризм в зоне Байкала привел к ее массовой загаженности. Обзор подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» сегодня рассказала о том, что на Алтае и в Курской области аккурат в разгар медосбора начали массово гибнуть пчелы. Половина пасек уже затронута пчеломором. Причины неизвестны. Еще здесь пишут о том, что в Иркутской области уже другая, совершенно противоположная наводнению напасть: там вовсю разгулялись пожары.

К уже названным бедам главная газета страны добавляет и неорганизованный туризм в зоне Байкала. Чтобы не пересказывать всю статью, ограничусь всего парой слов: загадили до невозможности.

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Если продолжать о бедах и напастях, то газета рассказывает еще о незаконной вырубке 120 гектаров заповедного леса (это все в той же многострадальной Иркутской области), о том, что в аэропорты вернут курилки, о том, что аренда жилья в российских курортных городах значительно выросла.

Из жизнеутверждающего могу назвать разве что большое интервью с Федором Конюховым, только-только завершившим очередное путешествие. Говорит, что главное – не натирать мозоли. Ну мы, собственно, тоже так думаем.

Полный абзац

А что «Аргументы неделi»? Есть ли здесь мажорные ноты, зовущие к свершениям? Прямо с первой страницы узнаете, что «Эльвира Набиуллина начала каяться в ожидании страшного суда». Звучит, конечно, оптимистично, но когда подумаешь, что понятие «Страшный суд» есть, а его заседания все нет и нет, то все красивые слова превращаются в обычную словесную шелуху (радуюсь, что удалось избежать слова «дизентерия»).

Из популярно-интересного в еженедельнике – неопубликованное ранее интервью с Михаилом Пуговкиным. Ну а из жизнеутверждающего – сообщение о том (в публикации «Экономия по русски»), что половине населения денег хватает только на еду, а падение уровня жизни еще не достигло дна. Ну, порадовали!

Очень интересно

Кстати, о радости. Большинство страниц «Амурской правды» как раз и настраивают на позитивный лад. Судите сами (я пунктирно): в подтопленных селах спасатели навели порядок. В Тынде появятся мост и путепровод. В Сковородине построят детсад, школу и очистные сооружения. Да еще и клуб в перспективе.

А еще здесь о снижении процентов по ипотеке (не для всех, но тем не менее). А еще о том, что амурчане – заядлые рыбаки и им под силу поймать во-о-о-от такую рыбину (если не верите, посмотрите снимки). А еще обязательно прочтите про журналиста, писательницу, краеведа Валентину Кобзарь – о ней рассказала Наталья Фадеева. В общем, изучение «Амурки» поможет вам переносить жизненные неурядицы.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда». Давайте искать только жизнеутверждающее. Вот снимок участницы фотоконкурса «Мисс купальник КП». Хороший купальник. А вот фото Шнура. Пишут, что заработает на прощальном чёсе 90 миллионов рублей.

Или вот заголовок: «Если вытрясти заначки коррупционеров – всей страной полетим на Мальдивы». Оно, конечно, дурак думкой богатеет, ну так хоть думка есть, да? А еще очень интересна статья об индексе честности стран (проверяльщики разбросали по миру 17 тысяч кошельков, проверяя, вернут или нет). Россия – в самой середине!

Спасибо «Амурке», зарядившей меня оптимизмом: прочитав статью в «Комсомолке», я считаю, что мы честные аж наполовину! И с оптимизмом глядя в сегодняшний (и все последующие дни), заканчиваю наш обзор.