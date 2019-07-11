Вдова Сергея Захарова три месяца жила с его прахом

После смерти Захарова вдова провела закрытую кремацию, на которую пустили лишь несколько человек, в том числе его внебрачного сына – Сергея. Фанаты и близкие (около 60 человек) приезжали к крематорию, но их не пропустили.

Поклонники и коллеги артиста искали место захоронения праха, но ничего не могли обнаружить. Они помнили, что артист завещал похоронить его под Санкт-Петербургом на Комаровском кладбище, говорил, что мечтает покоиться рядом с Ильей Рахлиным – руководителем Ленинградского мюзик-холла. «Именно Рахлин приложил все усилия, чтобы вытащить Сережу из тюрьмы. Захаров всю жизнь был ему благодарен. Когда стало известно о смерти, сын Рахлина смог выбить место на Комаровском кладбище… Но законная супруга Захарова от захоронения там неожиданно отказалась», – рассказал близкий приятель покойного Eg.ru.

Недавно выяснилось, что Алла Захарова не стала предавать прах мужа земле зимой, а забрала урну домой в Зеленогорск и три месяца хранила в своем доме. Только в конце мая прах народного артиста наконец-то предали земле на кладбище в Зеленогорске. Поклонники Захарова возмущены случившимся до глубины души. «Это деревенский погост. Разве так хоронят народных артистов? Он был большой звездой и заслуживал внимания после смерти», – заявили поклонники творчества певца. Другие оказались возмущены поведением супруги Захарова: «Он хотел иной судьбы своего тела. Хотел захоронения в Питере, писал об этом в завещании. Почему воля покойного была нарушена?»