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В Белогорске преступлений стало меньше, а раскрываемость растет

В Белогорске преступлений стало меньше, а раскрываемость растет
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Межмуниципальный отдел полиции «Белогорский» подвел итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2019 года. В оперативном совещании принял участие глава города Станислав Мелюков, председатель горсовета Виктория Гратий, и. о. прокурора Ирина Волошина и руководитель следственного отдела Михаил Дьяченко.

Начальник МО МВД России «Белогорский» Давид Авидзба отметил, что оперативная обстановка на обслуживаемой территории характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 5,6 %.

«За первое полугодие 2019 года на территории города раскрываемость преступлений выросла на 1 % и составила 59,3 %. Наблюдается положительная тенденция по снижению количества грабежей с 26 до 14, а процент раскрываемости их увеличился на 14,7 % и составил 66,7 %, – рассказал Давид Авидзба. – Также стабилизируется оперативная обстановка, связанная с мошенничеством. Процент раскрываемости данного вида преступлений увеличился более чем в два раза, с 9,1 % до 22,4 %.

В первом полугодии активно проводилась работа по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В Белогорске изъято почти 10 килограммов марихуаны и 224 грамма гашишного масла. До конца 2019 года будет сделан упор на повышение качества выявления преступлений, профмероприятий в отношении лиц, состоящих на учетах, а также качество работы по документированию административных правонарушений».

Снижение количества преступлений произошло, в том числе, благодаря сотрудничеству с органами местного самоуправления, констатируют в отделе полиции.

«Хочу выразить огромную благодарность личному составу за раскрываемость преступлений. Она с каждым отчетным периодом улучшается, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Особенно хочу поблагодарить за организацию общественного порядка в дни проведения массовых городских мероприятий. Хотелось бы обратить внимание на банальные вещи, которые называются одним словом – взаимодействие. В январе я говорил о программе “Безопасный город”. На тот момент для многих это казалось несерьезным. Совместно с отделом полиции мы провели большую подготовительную работу. Получена поддержка губернатора Амурской области Василия Орлова, за что ему огромное спасибо. К концу года, если все сложится благополучно, система заработает.

Положительным опытом сотрудники правоохранительных органов отмечают взаимодействие, налаженное с органами местного самоуправления при формировании добровольной народной дружины, а также оперативного реагирования на сообщения из социальных сетей».

«Понятно, что за цифрами о снижении количества преступлений в городе стоит ваш огромный труд. Большое вам спасибо за проделанную работу. Но есть один вопрос, который довольно долгое время висит. Это вопрос о правовой базе о создании медвытрезвителей, – отметила председатель горсовета Виктория Гратий. – Очень надеюсь на то, что вопрос сдвинется с мертвой точки. Депутатами Госдумы внесен соответствующий законопроект, но в первом чтении он пока еще не принят. Полномочиями по оказанию помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения этот законопроект предлагает наделить органы субъекта, органы местного самоуправления – правом. Внимательно отслеживаем продвижение законопроекта».

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    2 часа назад

    Очень сомнительно что преступность снижается... Скорее всего укрывают от регистрации заявления и сообщения о нераскрытых преступлениях, или отказывают в возбуждении уголовных дел по надуманным основаниям. Такое часто встречается там , где на своих должностях засиделись начальники полиции, в данном случае начальник Белогорского отдела и его вышестоящий начальник областного УМВД генерал Аксенов Н.Н. Стоит независимым проверяющим копнуть поглубже и найдутся куча укрытых от регистрации преступлений.

    Если есть на этом форуме сотрудники УМВД , они подтвердят это.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    военные в статистике участвуют???

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Если военный участник преступления , или преступление совершенно на территории военных ,не обязательно в/ч, то занимаются военные дознаватели или следователи , и такие преступления в статистике полиции не учитываются. А воеонные в свою очередь тоже стараются не портить себе статистику

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Товарищ майора

    Стоит независимым проверяющим копнуть поглубже и найдутся куча укрытых от регистрации преступлений.



    Кто же им позволит? )



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