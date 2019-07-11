В Белогорске преступлений стало меньше, а раскрываемость растет

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Межмуниципальный отдел полиции «Белогорский» подвел итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2019 года. В оперативном совещании принял участие глава города Станислав Мелюков, председатель горсовета Виктория Гратий, и. о. прокурора Ирина Волошина и руководитель следственного отдела Михаил Дьяченко.

Начальник МО МВД России «Белогорский» Давид Авидзба отметил, что оперативная обстановка на обслуживаемой территории характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 5,6 %.

«За первое полугодие 2019 года на территории города раскрываемость преступлений выросла на 1 % и составила 59,3 %. Наблюдается положительная тенденция по снижению количества грабежей с 26 до 14, а процент раскрываемости их увеличился на 14,7 % и составил 66,7 %, – рассказал Давид Авидзба. – Также стабилизируется оперативная обстановка, связанная с мошенничеством. Процент раскрываемости данного вида преступлений увеличился более чем в два раза, с 9,1 % до 22,4 %.

В первом полугодии активно проводилась работа по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В Белогорске изъято почти 10 килограммов марихуаны и 224 грамма гашишного масла. До конца 2019 года будет сделан упор на повышение качества выявления преступлений, профмероприятий в отношении лиц, состоящих на учетах, а также качество работы по документированию административных правонарушений».

Снижение количества преступлений произошло, в том числе, благодаря сотрудничеству с органами местного самоуправления, констатируют в отделе полиции.

«Хочу выразить огромную благодарность личному составу за раскрываемость преступлений. Она с каждым отчетным периодом улучшается, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Особенно хочу поблагодарить за организацию общественного порядка в дни проведения массовых городских мероприятий. Хотелось бы обратить внимание на банальные вещи, которые называются одним словом – взаимодействие. В январе я говорил о программе “Безопасный город”. На тот момент для многих это казалось несерьезным. Совместно с отделом полиции мы провели большую подготовительную работу. Получена поддержка губернатора Амурской области Василия Орлова, за что ему огромное спасибо. К концу года, если все сложится благополучно, система заработает.

Положительным опытом сотрудники правоохранительных органов отмечают взаимодействие, налаженное с органами местного самоуправления при формировании добровольной народной дружины, а также оперативного реагирования на сообщения из социальных сетей».

«Понятно, что за цифрами о снижении количества преступлений в городе стоит ваш огромный труд. Большое вам спасибо за проделанную работу. Но есть один вопрос, который довольно долгое время висит. Это вопрос о правовой базе о создании медвытрезвителей, – отметила председатель горсовета Виктория Гратий. – Очень надеюсь на то, что вопрос сдвинется с мертвой точки. Депутатами Госдумы внесен соответствующий законопроект, но в первом чтении он пока еще не принят. Полномочиями по оказанию помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения этот законопроект предлагает наделить органы субъекта, органы местного самоуправления – правом. Внимательно отслеживаем продвижение законопроекта».