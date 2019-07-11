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11июля
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Амурчанка пыталась убить мужа сковородкой из-за банки с компотом

Амурчанка пыталась убить мужа сковородкой из-за банки с компотом
Фото: Pixabay/Ichigo121212

В Октябрьском районе Амурской области женщину осудили за покушение на убийство мужа. Преступление произошло в Екатеринославке.

По информации Октябрьского следственного отдела СУ СК РФ по Амурской области, в сентябре 2018 года 43-летняя амурчанка поссорилась с пьяным мужем. Поводом для конфликта стало то, что мужчина разбил стеклянную банку с компотом. Из-за этого женщина ударила мужа металлической сковородой по голове, а затем схватила нож и нанесла им несколько ранений супругу.

«Мужчина смог покинуть квартиру и стал удерживать дверь, ограждая себя от преследований жены, которая продолжала наносить удары ножом в дверь. Спустя некоторое время, потерпевший попросил сына вызвать сотрудников полиции. Только после этого женщина прекратила противоправные действия», – сообщает пресс-служба Амурского следственного управления.

Октябрьский районный суд признал амурчанку виновной в совершении преступления по статье «Покушение на убийство». Женщине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    3 часа назад

    Заголовок как всегда бомба.... При чем тут сковорода, если ножом убить пыталась?!

  • Написатель

    Написатель
    2 часа назад

    Долгий

    Заголовок как всегда бомба.... При чем тут сковорода, если ножом убить пыталась?!



    От удара сковородой по башке, знаете ли, люди тоже особо не выздоравливают.

    Могла и первым ударом сковородкой череп вскрыть. Особливо, если это советская.

  • belka717

    belka717
    1 час назад

    Особливо, если сковородка чугунная, советская. Российские они лёгкие, не убьёшь!

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