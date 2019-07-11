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11июля
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В Свободном женщина погибла после наезда грузовика (фото, видео)

В Свободном женщина погибла после наезда грузовика (фото, видео)
Фото: instagram.com/svbnews

10 июля в Свободном произошло ДТП со смертельным исходом. В результате наезда автомобиля погибла пожилая женщина.

«10 июля в 18:40 в дежурную часть МО МВД России "Свободненский" поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Лазо и Орджоникидзе города Свободный произошло дорожно-транспортное происшествие. На место выезжали следственно-оперативная группа, экипажи дорожно-патрульной службы. Предварительно установлено, что на перекрестке водитель грузового автомобиля – микрогрузовика совершил наезд на женщину 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В настоящее время полиция проводит по факту случившегося проверку.

Видео: instagram.com/skaner28

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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