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11июля
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Есть сигнал: АмГУ наладил связь со своим спутником

Есть сигнал: АмГУ наладил связь со своим спутником

Ученые АмГУ на этой неделе получили первый сигнал от спутника, который вместе с ракетой-носителем «Союз-2.1б» с Восточного отправился в космос 5 июля. Малый космический аппарат «АмурСат» (АмГУ-1), который создали студенты инженерно-физического факультета вуза, успешно вышел на орбиту Земли и бороздит просторы Вселенной.

Инициативная группа студентов и преподавателей университета четыре года трудилась над спутником. Партнерами проекта выступили научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ (Москва) и институт автоматики и процессов управления ДВО РАН Владивостока.

В понедельник, 8 июля, спустя три дня после запуска Амурский центр управления полетами, располагающийся на базе университета, поймал первый сигнал от аппарата. Известно, что в день он выполняет 16 оборотов вокруг Земли. До августа амурские ученые совместно с сотрудниками Калужского центра управления полетами будут контролировать жизнеспособность спутника на земной орбите – состояние батареи и другие параметры. Получать научную информацию планируют не раньше августа. В будущем аппарат призван передавать сведения о космической погоде, в частности радиационном фоне и местоположении космических судов.

Космические разработки университета 10 июля оценил губернатор Приамурья Василий Орлов. Помимо космического направления, главе региона показали, как в университете готовят студентов направления «Химическая технология». Подробности в материале «Альфа ТВ».

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#вузы #космодром #технологии

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Комментарии
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  • Kotik2011

    Kotik2011
    2 часа назад

    Прекрасно, связь со спутником установили, а вот господин Орлов связь с народом теряет. Чем ему помешала сельхозярмарка на площади Ленина в выходной день, народ глаза мозолит? Вот только не надо на опрос ссылаться, 49,5 % - «за», 20% «все равно», но ведь это жители Моховой пади, микрорайонов, им далеко. Или это заказ всяких киоскеров и ритейлеров, им ярмарка выходного дня - как бельмо на глазу. Да, связь у властей теряется.

  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    Передает сведения о местонахождении комических СУДОВ)))))))))) На кого расчитана эта пропагандийская дичь? Плату китайскую запустили в космос лимонов за 20, в качестве полезной нагрузки. Вот это прорыв))

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