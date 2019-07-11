Есть сигнал: АмГУ наладил связь со своим спутником

Ученые АмГУ на этой неделе получили первый сигнал от спутника, который вместе с ракетой-носителем «Союз-2.1б» с Восточного отправился в космос 5 июля. Малый космический аппарат «АмурСат» (АмГУ-1), который создали студенты инженерно-физического факультета вуза, успешно вышел на орбиту Земли и бороздит просторы Вселенной.

Инициативная группа студентов и преподавателей университета четыре года трудилась над спутником. Партнерами проекта выступили научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ (Москва) и институт автоматики и процессов управления ДВО РАН Владивостока.

В понедельник, 8 июля, спустя три дня после запуска Амурский центр управления полетами, располагающийся на базе университета, поймал первый сигнал от аппарата. Известно, что в день он выполняет 16 оборотов вокруг Земли. До августа амурские ученые совместно с сотрудниками Калужского центра управления полетами будут контролировать жизнеспособность спутника на земной орбите – состояние батареи и другие параметры. Получать научную информацию планируют не раньше августа. В будущем аппарат призван передавать сведения о космической погоде, в частности радиационном фоне и местоположении космических судов.

Космические разработки университета 10 июля оценил губернатор Приамурья Василий Орлов. Помимо космического направления, главе региона показали, как в университете готовят студентов направления «Химическая технология». Подробности в материале «Альфа ТВ».