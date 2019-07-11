Дождь в Свободном превратил улицы в реки (фото, видео)

Фото: instagram.com/svbnews

В социальных сетях появились фото и видео, запечатлевшие последствия дождя, прошедшего 10 июля в Свободном. Люди отмечают, что улицы превратились в настоящие реки.

«Двадцать минут дождя, и вместо центральной улицы речка», – пишет инстаграм-паблик notsvb.

«Так выглядит третий подъезд в доме № 3 по улице 50-летия Октября. История о том, как домой добраться вплавь», – пишет инстаграм-паблик svbnews.

Фото: instagram.com/svbnews

Непогода доставила неприятности автомобилистам. «Движение по улице Ленина рядом с пересечением с улицей Управленческой осложнено. 4 автомобиля не смогли преодолеть водный барьер. Весь песок, видимо, в том месте смыло», – сообщает svbnews.

Видео: instagram.com/svbnews

В Амурском гидрометцентре ИА «Амур.инфо» сообщили, что в Свободном 10 июля с 9 часов утра до 9 часов вечера выпало 13 миллиметров осадков – столько зафиксировали на метеостанции. Такой дождь относится к категории умеренных.

Ранее агентство сообщало, что с 10 по 18 июля в Амурской области ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди, ливни с грозами, возможны шквалистое усиление ветра и град.