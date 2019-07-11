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11июля
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Дождь в Свободном превратил улицы в реки (фото, видео)

Дождь в Свободном превратил улицы в реки (фото, видео)
Фото: instagram.com/svbnews

В социальных сетях появились фото и видео, запечатлевшие последствия дождя, прошедшего 10 июля в Свободном. Люди отмечают, что улицы превратились в настоящие реки.

«Двадцать минут дождя, и вместо центральной улицы речка», – пишет инстаграм-паблик notsvb.

«Так выглядит третий подъезд в доме № 3 по улице 50-летия Октября. История о том, как домой добраться вплавь», – пишет инстаграм-паблик svbnews.

Фото: instagram.com/svbnews

Непогода доставила неприятности автомобилистам. «Движение по улице Ленина рядом с пересечением с улицей Управленческой осложнено. 4 автомобиля не смогли преодолеть водный барьер. Весь песок, видимо, в том месте смыло», – сообщает svbnews.

Видео: instagram.com/svbnews

В Амурском гидрометцентре ИА «Амур.инфо» сообщили, что в Свободном 10 июля с 9 часов утра до 9 часов вечера выпало 13 миллиметров осадков – столько зафиксировали на метеостанции. Такой дождь относится к категории умеренных.

Ранее агентство сообщало, что с 10 по 18 июля в Амурской области ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди, ливни с грозами, возможны шквалистое усиление ветра и град.

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#погода #Свободный

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    3 часа назад

    Дык ведь это жеж город самого Президентского внимания!!! А вы его топите.

    Чё? баблишка не хотите заработать?

    Где там хвалёный мэр славного города Свободный,который на ТЫ был в коммуналке столицы АО?

    Чё он, разрулить...



    Такой дождь относится к категории умеренных.



    ... не может? А если не умеренный, а сильный?

    Он хочет газовиков утопить? Так дело не пойдёт.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    3 часа назад



    10 июля с 9 часов утра до 9 часов вечера выпало 13 миллиметров осадков – столько зафиксировали на метеостанции. Такой дождь относится к категории умеренных.



    Дождь начался не в 9 утра, а около 20-00. Врят ли это уже умеренный

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а как же колесо обозрения??? - ну давайте построим?))))

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