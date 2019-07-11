В Амурской области ливни с грозами: прогноз погоды на 11 июля

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11 июля в Амурской области переменная облачность, в большинстве районов дожди, местами – ливни с грозами. Скорость юго-восточного ветра составляет 3-8, при грозе – 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха в южных районах поднимется до плюс 25...30, в северных – до плюс 26...31.

В Благовещенске ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер с юго-востока дует со скоростью около 12 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 27...29, сообщает Амурский гидрометцентр.

Накануне ГУ МЧС России предупредило об ухудшении погодных условий в области с 10 по 18 июля. Возможны шквалистое усиление ветра и град.