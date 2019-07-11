В России собираются упростить процедуру подтверждения инвалидности

Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит людям с ограниченными возможностями отказаться от бумажных справок, подтверждающих инвалидность. Кроме того, упростится процедура получения парковочного места для инвалидов.

Закон связан с началом работы нового Федерального реестра инвалидов. Ответственным за передачу электронных документов в него станет Пенсионный фонд. Услуга будет бесплатной, сообщает РИА Новости.

Теперь региональные и муниципальные власти смогут принимать соответствующие решения на основании сведений из единого реестра. Если в базе не окажется необходимых данных, гражданин сможет предоставить бумажные документы.

Парковочное место будут давать не только для автомобиля, которым управляет инвалид, но и для машины, на которой его перевозят.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. При этом устанавливается шестимесячный переходный период, в течение которого можно подать заявление на включение транспортного средства в реестр.