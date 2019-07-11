Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:18 1

В России собираются упростить процедуру подтверждения инвалидности

В России собираются упростить процедуру подтверждения инвалидности
Фото: amur.info

Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит людям с ограниченными возможностями отказаться от бумажных справок, подтверждающих инвалидность. Кроме того, упростится процедура получения парковочного места для инвалидов.

Закон связан с началом работы нового Федерального реестра инвалидов. Ответственным за передачу электронных документов в него станет Пенсионный фонд. Услуга будет бесплатной, сообщает РИА Новости.

Теперь региональные и муниципальные власти смогут принимать соответствующие решения на основании сведений из единого реестра. Если в базе не окажется необходимых данных, гражданин сможет предоставить бумажные документы.

Парковочное место будут давать не только для автомобиля, которым управляет инвалид, но и для машины, на которой его перевозят.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. При этом устанавливается шестимесячный переходный период, в течение которого можно подать заявление на включение транспортного средства в реестр.

Просмотров всего: 559

#закон #здоровье #российская власть

распечатать


В России и мире 1

Худеть по-новому способу предложили ученые
В России и мире 4

Один открыл – там дырка: поддельные презервативы продавала пермячка
В России и мире

В Петербурге пытались поджечь сотрудников городской администрации

В России и мире 2

СМИ: сотрудницу Пензенского СУ СК Бастрыкин уволил за улыбку на совещании
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • GnOmE

    GnOmE
    3 часа назад

    меня больше добивает, что инвалиду без ног или рук надо каждый год ходить и подтвержать что он не имеет ног или рук (а то вдруг симулянт)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь