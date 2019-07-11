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11июля
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сегодня, 08:06 0

Ольга Бузова прилетела к Сергею Шнурову во Францию

Ольга Бузова прилетела к Сергею Шнурову во Францию
Фото: www.instagram.com

В приключенческую программу «Форт Боярд» пригласили сниматься Ольгу Бузову. Певица быстро собрала вещи чемоданы и полетела во Францию. Ведущим нового сезона шоу стал Сергей Шнуров. Он уже находится недалеко от французского Ла-Рошеля.

«Лечу на "Форт Боярд". Держите за меня кулачки. Все детство смотрела эту программу... Немного страшно, но я люблю преодолевать себя», – написала в блоге Ольга. Раньше в своем Сторис она призналась: «Если честно, я так боюсь! Я вообще не понимаю, как так я согласилась! Просто я люблю испытывать себя». Однако многих подписчиков удивило, что певица будет занята в «Форте», которое выйдет на экраны осенью этого года.

Сценарий передачи останется неизменным. Свое согласие на съемки дали Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Михаил Шац, Мария Погребняк и многие другие, сообщает «Комсомольская правда».

Участников ожидают тяжелые испытания. Им предстоит искать ключи, которые помогут отгадать пароль и получить денежное вознаграждение. Звездам предстоит столкнуться со змеями, пауками и скорпионами, а также полетать с помощью катапульты, погрузиться под воду, пройти темный лабиринт и разгадать головоломки.

Ведущий Сергей Шнуров признался, что боится высоты, однако намерен воспитать в себе соревновательный дух и, возможно, побороть свою фобию. Но он хочет всех участников зарядить желанием встать с дивана. «... Постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра – вызов», – поделился певец.

В свое время ведущими программы были: Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. Последний раз зрители могли наблюдать за экстремальной игрой в 2012 году.

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#конкурсы #шоу-бизнес

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