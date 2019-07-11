У Рыб благоприятный день для зачатия; у Овнов – для духовного развития: астрологический прогноз на 11 июля

Восход Солнца: 04:31

Заход Солнца: 20:39

Солнце в Раке.

Овен. Следует быть крайне осторожными и внимательными при работе с электроприборами. Вероятны домашние хлопоты или размолвки. Этот день звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. Вечером найдите время для отдыха или любимого занятия. Нежелательно употребление спиртных напитков и мяса.

Телец. День обещает стать благоприятным для гармоничных отношений с окружающими. Можно попытаться отгородиться от суеты и проблем. Полезно остановиться, оглядеться. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Исчезнут некоторые недоразумения в любовных, партнерских или супружеских отношениях.

Близнецы. Вам лучше не проявлять амбиций. Сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. Вечером возможны приятные события и известия. Пожилым рекомендуется начать курс профилактических мероприятий против простудных заболеваний. Нежелательно принимать алкогольные напитки. Сны следует истолковывать наоборот.

Рак. Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Финансовые потери маловероятны. Сведите до минимума домашние обязанности. Разберитесь в чувствах, мыслях и поступках, потому что предстоит неожиданный поворот в судьбе.

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Лев. Сегодня ожидайте деловых предложений и доверяйте партнерам. Финансового успеха вы добьетесь именно с их помощью. Будьте внимательны к любимым. Для успеха вам понадобятся покой, терпение и интуиция.

Дева. Благоприятный день для активного отдыха, физических нагрузок и самого широкого общения. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Гармония, спокойствие и великодушие будут способствовать успеху и процветанию. Помните, что ваше обаяние может творить чудеса.

Весы. Вероятны трудности на работе или в семейных отношениях. Не старайтесь переложить свои заботы на чужие плечи. Ищите нестандартный выход из ситуаций. Постарайтесь сохранить здоровье, поберегите себя. Во второй половине дня возможна головная боль.

Скорпион. Не исключены временные финансовые трудности, поэтому лучше иметь резерв по случаю непредвиденных трат. Прежде чем думать о расширении вашего предприятия или планировании отдыха, хорошенько взвесьте свои возможности. На данном этапе очень важно поддерживать хорошие отношения с начальством и коллегами.

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Стрелец. Удачный день для предпринимателей. Звезды сулят успех в любых сделках, даже самых рискованных. Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах или координации действий множества людей может вывести вас из душевного равновесия, поэтому больше доверяйте партнерам.

Козерог. День преобразований, перемен и трансформаций. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Не следует браться за рискованные проекты, однако новые предложения от коллег не оставляйте без внимания. Личная жизнь тоже потребует осторожности и внимания.

Водолей. Магический день. Успех будет сопутствовать тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями, но это может принести разочарование. Не обращайтесь к начальству. Вероятны конфликты с незнакомцами. Вечером возможны гости.

Рыбы. День мира и согласия. Благоприятны заключение брака, зачатие. День будет полон доказательств того, что вас любят: возможно, вы встретите единственного человека, о котором мечтали. Ваш брак обещает быть крепким и долгим. Вы сможете пронести любовь через все препятствия и трудности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев