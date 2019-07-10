Девушка, пропавшая почти два месяца назад, нашлась в Благовещенске

Девушка, пропавшая 14 мая в селе Поярково, нашлась в Благовещенске. Это произошло благодаря неравнодушной жительнице областного центра, которая обратила внимание на бродяжку, спавшую на лавочке.

«Днем возле дома № 12 по Игнатьевскому шоссе я увидела девушку, спавшую на лавочке. Растормошила ее, спросила, нужна ли помощь. Сказала, дома у нее нет, родных тоже. Видно, что человек больной, не осознает, что делает», – рассказала горожанка.

Она привела незнакомку к себе домой, позвонила в полицию. Оказалось, что гостья числится в розыске. Она пропала еще 14 мая – уехала из села Поярково Михайловского района. За свои действия она не отвечать не может в силу здоровья. С ней все в порядке, но ей необходима помощь врачей-специалистов. Поэтому девушку в ближайшее время должны доставить в медицинское учреждение.