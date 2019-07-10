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Девушка, пропавшая почти два месяца назад, нашлась в Благовещенске

Девушка, пропавшая почти два месяца назад, нашлась в Благовещенске

Девушка, пропавшая 14 мая в селе Поярково, нашлась в Благовещенске. Это произошло благодаря неравнодушной жительнице областного центра, которая обратила внимание на бродяжку, спавшую на лавочке.

«Днем возле дома № 12 по Игнатьевскому шоссе я увидела девушку, спавшую на лавочке. Растормошила ее, спросила, нужна ли помощь. Сказала, дома у нее нет, родных тоже. Видно, что человек больной, не осознает, что делает», – рассказала горожанка.

Она привела незнакомку к себе домой, позвонила в полицию. Оказалось, что гостья числится в розыске. Она пропала еще 14 мая – уехала из села Поярково Михайловского района. За свои действия она не отвечать не может в силу здоровья. С ней все в порядке, но ей необходима помощь врачей-специалистов. Поэтому девушку в ближайшее время должны доставить в медицинское учреждение.

Просмотров всего: 1652

#происшествия

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    Неужели ещё есть среди нас неравнодушные люди !

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Она не отвечать не может в силу здоровья.. это сильно написано

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Да блин почему не полностью ответ публикуется?

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Почему ее сразу в больницу не отправили?

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Почему она не под опекой? Девушка инвалид, где ее родные, или опекуны?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Какая опека, поехала наверное в город с любимым, голову проломили, память отшибло, где была два месяца и с кем, неизвестно, может попользовали и выкинули. Хорошо, что неравнодушная жительница помогла.

    Ну, это как один из вариантов.

  • Светлана Троекурова

    Светлана Троекурова
    38 минут назад

    vertex

    Какая опека, поехала наверное в город с любимым, голову проломили, память отшибло, где была два месяца и с кем, неизвестно, может попользовали и выкинули. Хорошо, что неравнодушная жительница помогла.

    Ну, это как один из вариантов.



    наркотики?

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    В ваших комментариях о Амурской Кадетском корпусе?

  • Нур

    Нур
    29 минут назад

    http://www.amur.info/news/2019/06/27/156098

  • vertex

    vertex
    24 минуты назад

    Внучка деда ещё тот давнишний бот.

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