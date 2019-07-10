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10июля
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сегодня, 20:18 0

Худеть по-новому способу предложили ученые

Худеть по-новому способу предложили ученые
Фото: pixabay.com

Полным людям надо укреплять мышцы, а не зацикливаться на потере лишнего жира. Статью об этом ученые из Медицинского колледжа Джорджии (США). опубликовали в Medicalxpress. Правда, этот способ оказался совсем не новым.

Взяв за основу последние данные, ученые предположили, что именно плохое состояние скелетных мышц связано с нарушением питания и стрессами, которые снижают чувствительность к инсулину и провоцируют диабет, развитие сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней.

«Ранее мышцы не являлись мишенью, на которую мы можем нацелиться, чтобы улучшить метаболическое и сердечно-сосудистое здоровье. Но мышцы помогают определить наш метаболический гомеостаз — то есть, оценить насколько эффективно функционирует наш организм, какова у человека чувствительность к инсулину. Фактически хорошая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, что важно для предотвращения диабета и прочих болезней», — пояснил доктор Райан Харрис.

Информация Medical Note.

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#здоровье #наука #США

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