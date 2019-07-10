Под диктовку лжесотрудника банка амурчанин обогатил мошенников

Очередной амурчанин пострадал от действий мошенников. 57-летний житель Благовещенска был обманут по телефону. Поверив якобы сотруднику банка, горожанин перевел на неизвестный электронный кошелек более 180 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что мужчине позвонила девушка, которая представилась работником службы безопасности одного из банков и сообщила, что мошенники пытаются списать денежные средства с его банковских карт. При этом звонившая пояснила, что для предотвращения хищения амурчанин должен снять со своих карт все деньги и положить их на «альтернативный счет».

Мужчина поверил. Он приехал в отделение банка, снял свои сбережения с банковских карт и через банкомат положил их на номер счета, продиктованный девушкой. Таким образом благовещенец перевел на электронный кошелек более 180 тысяч рублей. После этого звонившая на связь не выходила. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Полиция напоминает, что держателям банковских карт не следует производить манипуляции с банковским картами, а также посредством платежного терминала под диктовку незнакомых.